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Galatasaray'da Osimhen ile yollar ayrılıyor! Dünya devinin transfer teklifini kabul etti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.03.2025 14:00
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Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Osimhen'e Barcelona talip oldu. Sarı-kırmızılıların maliyeti nedeniyle henüz girişim yapamadığı Nijeryalı oyuncunun Barcelona ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da Osimhen ile yollar ayrılıyor! Dünya devinin transfer teklifini kabul etti
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Osimhen macerası sona eriyor. Napoli'den sezon başında sürpriz bir şekilde kiralanan yıldız oyuncu Barcelona ile anlaşma aşamasına geldi.

70 MİLYON EURO

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Barcelona, Napoli'ye Osimhen'in bonservisi için nakit olarak 70 milyon Euro önerdi. İtalyan devi bu teklifi düşünmeden kabul etti ve Osimhen'in gidişine onay verdi.

OSIMHEN BARCELONA İLE ANLAŞMAK ÜZERE

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Katalan ekibiyle görüşmelere başlayan Osimhen, Barcelona'nın sunduğu yıllık 15 milyon Euro olan maaş teklifini kabul etti. İspanyol ekibiyle prensip anlaşmasına varan Osimhen, sezon sonunda büyük bir aksilik olmazsa Barcelona'nın yolunu tutacak.

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