Galatasaray'da Osimhen ile yollar ayrılıyor! Dünya devinin transfer teklifini kabul etti

Galatasaray'da Osimhen macerası sona eriyor. Napoli'den sezon başında sürpriz bir şekilde kiralanan yıldız oyuncu Barcelona ile anlaşma aşamasına geldi.

70 MİLYON EURO

Barcelona, Napoli'ye Osimhen'in bonservisi için nakit olarak 70 milyon Euro önerdi. İtalyan devi bu teklifi düşünmeden kabul etti ve Osimhen'in gidişine onay verdi.

OSIMHEN BARCELONA İLE ANLAŞMAK ÜZERE

Katalan ekibiyle görüşmelere başlayan Osimhen, Barcelona'nın sunduğu yıllık 15 milyon Euro olan maaş teklifini kabul etti. İspanyol ekibiyle prensip anlaşmasına varan Osimhen, sezon sonunda büyük bir aksilik olmazsa Barcelona'nın yolunu tutacak.