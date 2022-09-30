Galatasaray'da Patrick van Aanholt dönemi bitiyor!

Galatasaray'da Patrick van Aanholt dönemi sona eriyor. Hollandalı yıldızın devre arasında takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Okan Buruk'un gözüne giremeyen ve defansif aksiyonlarda başarılı olamaması Patrick van Aanholt'un sonunu getirdi.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Hollandalı oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmede Patrick van Aanholt'un kulüp bulması söylendi. İngiltere Ligi'nde talipleri olan Patrick van Aanholt için sarı-kırmızılılar bonservis talep etmiyor. Alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmeyi planlayan Galatasaray yönetimi bu hamle için devre arasını bekliyor.



