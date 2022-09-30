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Galatasaray'da Patrick van Aanholt dönemi bitiyor!

30.09.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da performansından memnun kalınmayan Patrick van Aanholt ile yollar kesin olarak ayrılıyor. Okan Buruk'un gözüne giremeyen Hollandalı oyuncu ile devre arasında yolların ayrılması planlanıyor. Yabancı kuralı nedeniyle de takıma handikap oluşturan Patrick van Aanholt için menajerine "kulüp bulun" talimatı verildi.

Galatasaray'da Patrick van Aanholt dönemi bitiyor!
Patrick Van Aanholt

Patrick Van Aanholt

HOL Hollanda
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Patrick van Aanholt dönemi sona eriyor. Hollandalı yıldızın devre arasında takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Okan Buruk'un gözüne giremeyen ve defansif aksiyonlarda başarılı olamaması Patrick van Aanholt'un sonunu getirdi.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

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Hollandalı oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmede Patrick van Aanholt'un kulüp bulması söylendi. İngiltere Ligi'nde talipleri olan Patrick van Aanholt için sarı-kırmızılılar bonservis talep etmiyor. Alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmeyi planlayan Galatasaray yönetimi bu hamle için devre arasını bekliyor.

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Patrick van Aanholt galatasaray 10 buruk verildi hollandalı
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