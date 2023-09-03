Galatasaray'da Ramos transferi rafa kalktı! Davinson Sanchez ile imza an meselesi

Galatasaray'da Ramos transferi olumsuz olarak sonuçlandı. Bir süredir sarı-kırmızılı yönetimi bekleten ve teklife cevap vermeyen Ramos sabırları taşırdı.

GALATASARAY YÖNETİMİ TEKLİFİ GERİ ÇEKTİ

Ramos için yapılan teklifi geri çeken Galatasaray yönetimi, yıldız oyuncunun menajerine de bu durumu iletti. Sarı-kırmızılılar bu saatten sonra Ramos'tan gelecek herhangi bir habere tepki vermeyecek.

DAVINSON SANCHEZ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Ramos'un rafa kalkmasından sonra b planı olarak kenarda tutulan Davinson Sanchez ile her konuda anlaşma sağlandı. Galatasaray'ın Kolombiyalı stoper ile üzerinde görüşüp anlaşma sağladığı sözleşmenin 3+1 yıllık olduğu belirtildi.

KISA SÜRE İÇİNDE İSTANBUL'A GELECEK

Davinson Sanchez'in menajeriyle İstanbul'da görüşme gerçekleştiren Galatasaray yönetimi, yıldız oyuncuyu da Türkiye'ye davet etti. Davinson Sanchez kısa süre içinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacak.

BONSERVİS BEDELİ 12 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Tottenham'a 27 yaşındaki Kolombiyalı savunma oyuncusu için 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.

