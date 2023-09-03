Galatasaray'da Ramos transferi rafa kalktı! Davinson Sanchez ile imza an meselesi

Galatasaray'da Ramos transferi olumsuz olarak sonuçlandı. Bir süredir sarı-kırmızılı yönetimi bekleten ve teklife cevap vermeyen Ramos sabırları taşırdı.
Ramos için yapılan teklifi geri çeken Galatasaray yönetimi, yıldız oyuncunun menajerine de bu durumu iletti. Sarı-kırmızılılar bu saatten sonra Ramos'tan gelecek herhangi bir habere tepki vermeyecek.
Ramos'un rafa kalkmasından sonra b planı olarak kenarda tutulan Davinson Sanchez ile her konuda anlaşma sağlandı. Galatasaray'ın Kolombiyalı stoper ile üzerinde görüşüp anlaşma sağladığı sözleşmenin 3+1 yıllık olduğu belirtildi.
Davinson Sanchez'in menajeriyle İstanbul'da görüşme gerçekleştiren Galatasaray yönetimi, yıldız oyuncuyu da Türkiye'ye davet etti. Davinson Sanchez kısa süre içinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacak.
Galatasaray'ın Tottenham'a 27 yaşındaki Kolombiyalı savunma oyuncusu için 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.