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Galatasaray'da Sacha Boey gelişmesi! 25 milyon euro'luk teklifi kabul etti...

29.09.2023 14:23 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın performansıyla göz dolduran isimlerinden Sacha Boey için yönetim harekete geçti. Sarı-kırmızılı kurmaylar Fransız oyuncuyla yeni sözleşme yapıp serbest kalma bedelinin 25 milyon euro yapılması konusunda anlaşma sağladı.

Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Fransız ekibi Rennes'den 2021 yılında kadrosuna kattığı Sacha Boey performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Gösterdiği performansla birçok kulübü peşine takan Fransız oyuncu için harekete geçen Sarı-Kırmızılı yönetim, Boey'in kontratını yenileme kararı aldı.

SÖZLEŞMEYE YENİ MADDE

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Boey'in yeni sözleşmesinde 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesi konulmasının gündemde olduğu belirtilirken görüşmelerin son aşamaya geldiği öğrenilmişti...

SACHA BOEY KABUL ETTİ!

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Sacha Boey'in son aşamada ikna olduğu ve Türkiye'de mutlu olduğu için Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği öğrenildi.

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Sacha Boey galatasaray

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