Galatasaray'da Sacha Boey gelişmesi! 25 milyon euro'luk teklifi kabul etti...

Galatasaray'ın Fransız ekibi Rennes'den 2021 yılında kadrosuna kattığı Sacha Boey performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Gösterdiği performansla birçok kulübü peşine takan Fransız oyuncu için harekete geçen Sarı-Kırmızılı yönetim, Boey'in kontratını yenileme kararı aldı.

SÖZLEŞMEYE YENİ MADDE

Boey'in yeni sözleşmesinde 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesi konulmasının gündemde olduğu belirtilirken görüşmelerin son aşamaya geldiği öğrenilmişti...

SACHA BOEY KABUL ETTİ!

Sacha Boey'in son aşamada ikna olduğu ve Türkiye'de mutlu olduğu için Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği öğrenildi.

