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Galatasaray'da sakatlanan Icardi, bu akşam Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi? İşte kulüp doktorunun verdiği son karar...

29.12.2023 12:57 | Son Güncelleme:
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Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçı öncesi sarı-kırmızılılarda Icardi alarmı verildi. Ligde oynanan Fenerbahçe maçında sakatlık yaşayan ve antrenmanlara maskeyle çıkan Arjantinli golcünün bu mücadelede oynayıp oynamayacağı belli oldu.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Fenerbahçe maçının oynanmasına saatler kala Icardi gelişmesi yaşandı. Bu zorlu mücadelede oynayıp oynamayacağı belli olmayan Arjantinli oyuncuyla ilgili karar verildi.

OKAN BURUK İLE GÖRÜŞTÜ

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Antrenmanlara maskeyle çıkan ve yüzünde ağrıları olan Icardi'nin iğneyle de olsa Fenerbahçe karşısında oynamak istediği öğrenildi. Okan Buruk da bu talebe olumlu yaklaştığı ve doktorlarla görüşme yaptığı ortaya çıktı.

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Doktorlarla yapılan istişare sonucunda Icardi'nin Fenerbahçe maçında iğne ve maskeyle oynayacağı öğrenildi.

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