Galatasaray'da sakatlanan Icardi, bu akşam Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi? İşte kulüp doktorunun verdiği son karar...

Galatasaray'da Fenerbahçe maçının oynanmasına saatler kala Icardi gelişmesi yaşandı. Bu zorlu mücadelede oynayıp oynamayacağı belli olmayan Arjantinli oyuncuyla ilgili karar verildi.

OKAN BURUK İLE GÖRÜŞTÜ

Antrenmanlara maskeyle çıkan ve yüzünde ağrıları olan Icardi'nin iğneyle de olsa Fenerbahçe karşısında oynamak istediği öğrenildi. Okan Buruk da bu talebe olumlu yaklaştığı ve doktorlarla görüşme yaptığı ortaya çıktı.

YÜKSEK İHTİMAL OYNAYACAK

Doktorlarla yapılan istişare sonucunda Icardi'nin Fenerbahçe maçında iğne ve maskeyle oynayacağı öğrenildi.





