Galatasaray'da şampiyonluğun şifresi çözüldü! Meğer her şey buna bağlıymış...

Galatasaray, Türk hocalarla gülüyor. 23. şampiyonluğunu bu akşam kazanan sarı-kırmızılılarda 'Türk adeti' devam ediyor.
Galatasaray'ın elde ettiği şampiyonluklarda Türk hocaların baskın olması dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, Türk teknik adamlarla şampiyonluk ipini göğüslerken, genelde yabancı hocalarla başarısız oluyor. Okan Buruk'un elde ettiği şampiyonluk, bu istatistiği doğruluyor.
1961-62 Galatasaray Gündüz Kılıç
1962-63 Galatasaray Gündüz Kılıç
1968-69 Galatasaray Toma Kaleperovic
1970-71 Galatasaray Brian Birch
1971-72 Galatasaray Brian Birch
1972-73 Galatasaray Brian Birch
1986-87 Galatasaray Jupp Derwall
1987-88 Galatasaray Mustafa Denizli
1992-93 Galatasaray Karl Heinz Feldkamp
1993-94 Galatasaray Rainer Hollmann
1996-97 Galatasaray Fatih Terim
1997-98 Galatasaray Fatih Terim
1998-99 Galatasaray Fatih Terim
1999-00 Galatasaray Fatih Terim
2001-02 Galatasaray Mircea Lucescu
2005-06 Galatasaray Erik Gerets
2007-08 Galatasaray Cevat Güler
2011-12 Galatasaray Fatih Terim
2012-13 Galatasaray Fatih Terim
2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu
2017-18 Galatasaray Fatih Terim
2018-19 Galatasaray Fatih Terim