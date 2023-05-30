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Galatasaray'da şampiyonluğun şifresi çözüldü! Meğer her şey buna bağlıymış...

30.05.2023 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Türk geleneği devam ediyor. Okan Buruk ile 23. şampiyonluğuna ulaşan sarı-kırmızılılarda Türk hocaların başarısı dikkatlerden kaçmıyor. Elde edilen şampiyonluk başarılarında sadece 6 kez yabancı hocayla gülen sarı-kırmızılılar, diğer tüm şampiyonluklarını Türk hocalarla elde etti.

Galatasaray'da şampiyonluğun şifresi çözüldü! Meğer her şey buna bağlıymış...

Galatasaray, Türk hocalarla gülüyor. 23. şampiyonluğunu bu akşam kazanan sarı-kırmızılılarda 'Türk adeti' devam ediyor.

TÜRK HOCA OLURSA ŞAMPİYONLUK GELİYOR!

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Galatasaray'ın elde ettiği şampiyonluklarda Türk hocaların baskın olması dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, Türk teknik adamlarla şampiyonluk ipini göğüslerken, genelde yabancı hocalarla başarısız oluyor. Okan Buruk'un elde ettiği şampiyonluk, bu istatistiği doğruluyor.

BU SEZON 65. KEZ OYNANAN LİGDE GALATASARAY'IN ELDE ETTİĞİ ŞAMPİYONLUKLAR VE SEZONLARA GÖRE DAĞILIMI ŞÖYLE

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1961-62 Galatasaray Gündüz Kılıç
1962-63 Galatasaray Gündüz Kılıç
1968-69 Galatasaray Toma Kaleperovic
1970-71 Galatasaray Brian Birch
1971-72 Galatasaray Brian Birch
1972-73 Galatasaray Brian Birch
1986-87 Galatasaray Jupp Derwall
1987-88 Galatasaray Mustafa Denizli
1992-93 Galatasaray Karl Heinz Feldkamp
1993-94 Galatasaray Rainer Hollmann
1996-97 Galatasaray Fatih Terim
1997-98 Galatasaray Fatih Terim
1998-99 Galatasaray Fatih Terim
1999-00 Galatasaray Fatih Terim
2001-02 Galatasaray Mircea Lucescu
2005-06 Galatasaray Erik Gerets
2007-08 Galatasaray Cevat Güler
2011-12 Galatasaray Fatih Terim
2012-13 Galatasaray Fatih Terim
2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu
2017-18 Galatasaray Fatih Terim
2018-19 Galatasaray Fatih Terim


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