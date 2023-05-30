Galatasaray'da şampiyonluğun şifresi çözüldü! Meğer her şey buna bağlıymış...

Galatasaray, Türk hocalarla gülüyor. 23. şampiyonluğunu bu akşam kazanan sarı-kırmızılılarda 'Türk adeti' devam ediyor.

TÜRK HOCA OLURSA ŞAMPİYONLUK GELİYOR!

Galatasaray'ın elde ettiği şampiyonluklarda Türk hocaların baskın olması dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, Türk teknik adamlarla şampiyonluk ipini göğüslerken, genelde yabancı hocalarla başarısız oluyor. Okan Buruk'un elde ettiği şampiyonluk, bu istatistiği doğruluyor.

BU SEZON 65. KEZ OYNANAN LİGDE GALATASARAY'IN ELDE ETTİĞİ ŞAMPİYONLUKLAR VE SEZONLARA GÖRE DAĞILIMI ŞÖYLE

1961-62 Galatasaray Gündüz Kılıç

1962-63 Galatasaray Gündüz Kılıç

1968-69 Galatasaray Toma Kaleperovic

1970-71 Galatasaray Brian Birch

1971-72 Galatasaray Brian Birch

1972-73 Galatasaray Brian Birch

1986-87 Galatasaray Jupp Derwall

1987-88 Galatasaray Mustafa Denizli

1992-93 Galatasaray Karl Heinz Feldkamp

1993-94 Galatasaray Rainer Hollmann

1996-97 Galatasaray Fatih Terim

1997-98 Galatasaray Fatih Terim

1998-99 Galatasaray Fatih Terim

1999-00 Galatasaray Fatih Terim

2001-02 Galatasaray Mircea Lucescu

2005-06 Galatasaray Erik Gerets

2007-08 Galatasaray Cevat Güler

2011-12 Galatasaray Fatih Terim

2012-13 Galatasaray Fatih Terim

2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu

2017-18 Galatasaray Fatih Terim

2018-19 Galatasaray Fatih Terim



