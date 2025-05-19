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Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması sonrası ilk ayrılık kesinleşti! Yıldız oyuncu saha ortasında gözyaşlarını tutamadı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da ulaşılan 25. şampiyonluğun ardından saha içinde büyük bir sevinç yaşandı. Tüm oyuncular aileleriyle birlikte zemine çıkarken şampiyonluk coşkusu doyasıya kutlandı. O anlara sarı-kırmızılıların yıldız ismi Mertens damga vurdu. Gözyaşlarını tutamayan Belçikalı oyuncu, Galatasaray'dan ayrılacağının sinyallerini verdi.

Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması sonrası ilk ayrılık kesinleşti! Yıldız oyuncu saha ortasında gözyaşlarını tutamadı...
Emre Şen
Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek 38 yaşındaki yıldızı Dries Mertens, emeklilik kararı hakkında konuştu ve ayrılık sinyallerini verdi.

SAHANIN ORTASINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

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Tüm takımla birlikte şampiyonluk kutlamasına ailesiyle katılan Mertens, o anlarda gözyaşlarını tutamadı. Takım arkadaşlarına tek tek sarılan Mertens'in bu hamlesi ayrılacağının göstergesi olarak nitelendirildi.

GALATASARAY SÖZLEŞME ÖNERMEYECEK

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İlerleyen yaşı sebebiyle Okan Buruk'un artık ilk 11'de forma şansı vermediği Mertens'e yeni sezonda sözleşme önerilmeyecek. Emeklilik sorusuna da yanıt veren Belçikalı orta saha, "Karar vermedim, bilmiyorum." dedi.

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