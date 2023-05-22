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Galatasaray'da şampiyonluk primi için ödemeler hazırlandı! Şu an takımda olmayan oyunculara da verilecek...

22.05.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önümüzdeki hafta şampiyonluğunu ilan etmek için Ankaragücü deplasmanına çıkacak olan sarı-kırmızılılarda artık nefesler tutulmuş durumda. Galatasaray taraftarı kutlama yapmak için hazırlıklara başladı. Bunun yanında oyunculara verilecek şampiyonluk primlerinde ilginç bir detay ortaya çıktı.

Galatasaray'da şampiyonluk primi için ödemeler hazırlandı! Şu an takımda olmayan oyunculara da verilecek...

Galatasaray'da tüm takım şampiyonluğa kenetlenmiş durumda. Ankaragücü maçının kazanılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek sarı-kırmızılılarda oyunculara verilecek primler de hazırlandı.

KADROYA GİREN HER OYUNCUYA PRİM

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Bazı oyuncuların sözleşmesinde yer alan primler gereği şu an takımda bulunmayan futbolculara da şampiyonluk parası ödenecek. CV'lerine Galatasaray'da şampiyon olduklarını ekleyecek oyuncular şöyle...

van Aanholt (14 maçta 1082 dakika oynadı)

Omar (2 maçta kadroda yer aldı)

Luyindama (1 maçta kadroda yer aldı)

Cicaldau (1 maçta 5 dakika oynadı)

Taylan (1 maçta 12 dakika oynadı)

Emre Akbaba (5 maçta 174 dakika oynadı)

Seferovic (13 maçta 612 dakika oynadı. 2 gol attı)

Emre Kılınç (2 maçta 37 dakika oynadı)


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