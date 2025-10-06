Galatasaray'da savunma krizi! Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Davinson Sanchez o maçlarda yok...

Galatasaray’ın Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Davinson Sanchez’e iki maç ceza gelmesi bekleniyor.

O MAÇLARDA YOK

Karşılaşmanın ilk yarısında Rafa Silva’ya yaptığı müdahale nedeniyle direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Kolombiyalı stoper, cezanın onaylanması halinde Başakşehir ve Göztepe maçlarında sahada olamayacak.

SINGO DA OYNAYAMAYACAK

Sarı-kırmızılılarda savunmadaki sıkıntılar bununla da sınırlı değil. Derbide sakatlanan Wilfried Singo’nun da aynı süreçte forma giyemeyeceği bildirildi.

Teknik direktör Okan Buruk, iki önemli ismin yokluğunda savunma hattında zorunlu rotasyona gidecek ve yeni bir kurguyla sahaya çıkacak.