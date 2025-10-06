SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da savunma krizi! Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Davinson Sanchez o maçlarda yok...

Beşiktaş derbisinde rakibine yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gören Davinson Sanchez'in 2 maç ceza alması bekleniyor. İşte detaylar...

Galatasaray'da savunma krizi! Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Davinson Sanchez o maçlarda yok...
Berker İşleyen
Davinson Sanchez

Davinson Sanchez

KOL Kolombiya
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray’ın Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Davinson Sanchez’e iki maç ceza gelmesi bekleniyor.

O MAÇLARDA YOK

Galatasaray da savunma krizi! Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Davinson Sanchez o maçlarda yok... 1

Karşılaşmanın ilk yarısında Rafa Silva’ya yaptığı müdahale nedeniyle direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Kolombiyalı stoper, cezanın onaylanması halinde Başakşehir ve Göztepe maçlarında sahada olamayacak.

SINGO DA OYNAYAMAYACAK

Galatasaray da savunma krizi! Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Davinson Sanchez o maçlarda yok... 2

Sarı-kırmızılılarda savunmadaki sıkıntılar bununla da sınırlı değil. Derbide sakatlanan Wilfried Singo’nun da aynı süreçte forma giyemeyeceği bildirildi.

Teknik direktör Okan Buruk, iki önemli ismin yokluğunda savunma hattında zorunlu rotasyona gidecek ve yeni bir kurguyla sahaya çıkacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nihat Kahveci taraftara 'Allah sabır versin' dedi ve yönetime seslendi!Nihat Kahveci taraftara 'Allah sabır versin' dedi ve yönetime seslendi!
Eski hakemlerden Samsunspor'un iptal edilen golü için olay yorum!Eski hakemlerden Samsunspor'un iptal edilen golü için olay yorum!
Anahtar Kelimeler:
Ceza Okan Buruk kırmızı kart son dakika davinson sanchez galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.