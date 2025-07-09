Galatasaray'da sıcak gelişme! Victor Osimhen için Napoli teminat mektubu bekliyor... ''Aksi taktirde...''

Transferin hızlı takımlarından Galatasaray'da Victor Osimhen için geçtiğimiz günlerde sıcak gelişmeler yaşanmıştı. Önce yıldız santrafor ile anlaşıp taraftarını heyecanladıran Galatasaray, ardından Napoli ile pazarlık masasına oturmuştu. Napoli ile pazarlıklarda yeterli yol alamayan Cimbom, İtalyan kulübüne oyuncunun serbest kalma bedeli olan 75 milyon euro'yu vereceğini iletti ve anlaşma sağlandı. Bu gece yarısı gelen sıcak gelişmeye göre ise transfer çıkmaza girmiş gibi görünüyor.

TEMİNAT MEKTUBU ARANIYOR!

İtalyan gazeteci Di Marzio'ya göre Napoli ve Osimhen, Galatasaray'dan serbest kalma bedelini ödemek için garanti ve teminat mektubu bekliyor. Galatasaray teminat veremezse transfer iptal olacak.

GALATASARAY OSIMHEN İLE ANLAŞMIŞTI!

Victor Osimhen'in Galatasaray ile 4 yıllık anlaşma yapacağı ve yıllık 16 milyon Euro'ya yakın bir maaş kazanacağı bildirildi. İmaj ve reklam haklarından da pay olacak Osımhen, Galatasaray ile bu şartlarda anlaşma sağlamıştı. Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz yıl yaşadığı şampiyonluğunda büyük katkı sağlayan Osimhen, Galatasaray'da oynamak için Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri red ederek büyük fedakarlık yaptı.