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Galatasaray'da son maçına çıkıyor! Sözleşmesi başına bela olan Angelino için otobüs kalkmak üzere

07.12.2023 10:49 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da performansı eleştiri konusu olan İspanyol sol bek oyuncusu Angelino'nun takımdan ayrılacağı öne sürüldü. 6 milyon euroluk satın alma maddesi bulunan Angelino'nun opsiyonunun devreye girmemesi için sarı-kırmızılılarda son maçına çıkabilir.

Angelino

Angelino

İSP İspanya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Sezon başında takıma kiralık olarak katılan ve satın alma opsiyonu bulunan Angelino'nun performansından memnun kalmayan Okan Buruk önümüzdeki maçlarda İspanyol oyuncuyu oynatmak istemiyordu. Yönetimle yapılan toplantı sonucu Angelino'nun devre arasında gönderilmesine karar verildi.

20 MAÇ OYNARSA OPSİYON DEVREYE GİRİYOR

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20 maç oynarsa zorunlu satın alması devreye girecek olan Angelino'nun önümüzdeki maçlarda forma giymeyeceği öğrenildi. Son olarak Kopenhag karşısına çıkması ve 19. kez forma giyme limitine ulaşması beklenen Angelino'nun devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Satın alma opsiyonunu düşürmek için kulübü Leipzig ile görüşen Angelino, Alman devinden istediği yanıtı alamadı. Galatasaray'da forma giymeye devam etmek isteyen Angelino'nun kariyeri için devre arasında ayrılacağı ifade edildi.

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