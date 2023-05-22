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Galatasaray'da şov yaptı, kulübünden açıklama geldi! 'Teklifler var, satıyoruz!'

22.05.2023 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanına çıkacak ve kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılıların sezon başında Norwich'ten kiraladığı ve performansıyla taraftarların büyük beğenisini toplayan Milot Rashica için kulübünden flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'da şov yaptı, kulübünden açıklama geldi! 'Teklifler var, satıyoruz!'

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u Mauro Icardi'nin golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmış ve liderliğini sürdürmüştü. 36. haftada MKE Ankaragücü deplasmanına çıkacak ve kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı - kırmızılılarda sıcak bir gelişme yaşandı.

KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

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Galatasaray'ın sezon başında Norwich'ten kiraladığı ve gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Milot Rashica için kulübünden açıklama geldi.

"AYRILACAĞINI TAHMİN EDİYORUM"

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Norwich Sportif Direktörü Stuart Webber, "Takımda satılabilecek isimler var. Rashica'nın ayrılacağını tahmin ediyorum. Onun için ilgisi olan çok takım var. Galatasaray'da çok başarılı bir kiralık dönemi geçirdi." ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrası İngiliz basını, oyuncunun Galatasaray'da kalacağını iddia etti.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 34 resmi maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

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