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Galatasaray'da tarihi gün! Toplantında flaş detay...

31.07.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek için kritik gün bugün. Galatasaray yönetimi bugün düzenlenecek genel kurul toplantısında büyük bir sınav verecek. İşte detaylar...

Galatasaray'da tarihi gün! Toplantında flaş detay...

Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi için bugün kritik bir gün. Sarı kırmızılı yönetimin, gayrimenkul ve taşınmazların değerlendirilmesi için üyelerden yetki isteyeceği olağanüstü genel kurul toplantısı, bugün yapılacak.

YETKİ İSTENECEK PROJELER

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Galatasaray yönetimi; Galatasaray Adası, Florya arazisi, Mecidiyeköy binası, Kemerburgaz yeni kamp tesisi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Kalamış tesisleri, Burhan Felek Ergün Gürsoy Yüzme Havuzu, Maslak Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Beyoğlu Hasnun Galip Binası'ndaki alanların değerlendirilmesi, yeni taşınmazların alınması, projelerle ilgili finansman sağlayabilmek için tasarrufta bulunma yetkisi isteyecek.


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galatasaray
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