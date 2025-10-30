Galatasaray'da Trabzonspor derbisi öncesi Wilfried Singo kararı! Kimse beklemiyordu

Süper Lig'in 11. haftası birbirinden heyecanlı maçlara sahne olacak. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde namağlup lider Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
Karşılaşma öncesi ev sahibi ekipteki eksikler teknik direktör Okan Buruk'u düşündürürken, özellikle kart cezalısı Davinson Sanchez'in yokluğu Buruk'u zorluyor.
Öte yandan karşılaşma öncesi sakatlığı bulunan isimlerden Wilfried Singo'da da yeni gelişmeler yaşandı.
Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde sakatlanan Wilfried Singo'da umut ışığı doğdu. Bireysel olarak ekstra çalışmalarına devam eden Singo'nun Trabzonspor maçında sahada olmak istediği öğrenildi.
Okan Buruk ile görüşen Singo, "Oynamak için hazırım. Formayı istiyorum." dedi.
Talebini Buruk'a da ileten Fildişili oyuncunun takımla çalışmalara kısa süre içinde başlaması beklenirken, oyuncunun talebi karşısında son kararı Okan Buruk verecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum