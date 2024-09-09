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Galatasaray'da transfer krizi! Tam transfer için imzaya gidecekken tarifeli uçağı kaçırdı! Şaka gibi ama gerçek...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
09.09.2024 19:45
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Teknik Direktör Okan Buruk'un kadro planlamasında yer almayan Alexandru Cicaldau, Mehmet Topal'ın da çalıştırdığı Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile anlaşmıştı. Bu akşam yeni takımına imza atmak için İstanbul'dan ayrılarak Bükreş'e gitmesi beklenen Romanyalı futbolcu Romanya uçağını kaçırdı.

2021-2022 sezonunun başında Universitatea Craiova'dan 6.5 milyon euro karşılığında transfer edilen Alexandru Cicaldau, ülkesine dönmeye hazırlanıyordu.

ROMANYA EKİBİYLE ANLAŞTI

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Son iki sezonu farklı takımlarda kiralık olarak geçiren Cicaldau, Romanya 1. Ligi’nde mücadele eden Petrolul Ploieşti ile bir yıllık kiralık olarak anlaşmıştı.

UÇAĞI KAÇIRDI

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Resmi imzayı atmak için saat 19.15'te İstanbul'dan kalkan uçağa binmesi gereken Rumen futbolcu, uçağı kaçırdı.

Futbolcu için yeni uçak bileti bakıldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Romanya 1. Lig'inde yaz transfer dönemi bugün (9 Eylül) sona eriyor.

MEHMET TOPAL'IN ÖĞRENCİSİ OLACAK

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Cicaldau’nun kiralık olarak anlaştığı Petrolul Ploieşti’nin teknik direktörlüğünü eski milli futbolcu Mehmet Topal yapıyor.

Topal’ın ekibi 8 maçın sonunda topladığı 13 puanla ligin 5. sırada yer alıyor.

32 MAÇTA 1 GOL-2 ASİST

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Geçen sezonu Konyaspor’da kiralık olarak geçiren Aleksander Cicaldau, yeşil-beyazlı ekiple çıktığı 32 maçta 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

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Romanya Mehmet Topal Alexandru Cicaldau son dakika galatasaray transfer dönemi
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