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Galatasaray'da tribünler tek ses: Emre Akbaba

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.08.2018 09:24 | Son Güncelleme

Galatasaraylı futbolseverler, Konya'da kendilerine ayrılan bölümde dün gece Emre Akbaba tezahüratında bulundular.

Galatasaray'da tribünler tek ses: Emre Akbaba

Galatasaraylı futbolseverler, Konya'da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldururken; maç öncesinde "Cim Bom'un çocuğu Emre Akbaba" tezahüratı yapıp yönetime transfer mesajı gönderdiler. Yıldız futbolcu, Başakşehir 5 milyon Euro'ya Alanyaspor ile anlaşmasına rağmen Turuncu- Lacivertli kulübe gitmek istememiş ve gönlündeki takımın Galatasaray olduğunu belli etmişti. Gurbetçi yıldız artık Cim Bom'un Alanya'yı ikna etmesini bekliyor. Sarı- Kırmızılılar, Emre Akbaba için teklifini 3 milyon Euro'ya çıkartmış durumda. (SPORX)

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Spor Toto Süper Lig Emre Akbaba Galatasaray akhisarspor

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pardon ronaldomu geliyor
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