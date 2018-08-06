Galatasaray'da tribünler tek ses: Emre Akbaba

Galatasaraylı futbolseverler, Konya'da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldururken; maç öncesinde "Cim Bom'un çocuğu Emre Akbaba" tezahüratı yapıp yönetime transfer mesajı gönderdiler. Yıldız futbolcu, Başakşehir 5 milyon Euro'ya Alanyaspor ile anlaşmasına rağmen Turuncu- Lacivertli kulübe gitmek istememiş ve gönlündeki takımın Galatasaray olduğunu belli etmişti. Gurbetçi yıldız artık Cim Bom'un Alanya'yı ikna etmesini bekliyor. Sarı- Kırmızılılar, Emre Akbaba için teklifini 3 milyon Euro'ya çıkartmış durumda. (SPORX)

