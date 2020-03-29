Fatih Terim taburcu mu oluyor? Kızından açıklama geldi!

Galatasaray’da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’ın ardından Fatih Terim’in de koronavirüs testinin pozitif çıkmıştı. Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner yaptığı açıklamada her iki ismin son testlerinin negatif çıktığını iddia etmişti.

"YARIN TABURCU OLACAKLAR"

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, "Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in son testleri negatif. Yakında taburcu olacaklar.” ifadelerini kullandı.

İŞTE O PAYLAŞIM

Tunç Üner, yaptığı paylaşımda "Nerede kalmıştık?" ifadesini kullandıktan sonra "Yakında taburcu olacaklar" detayını ekledi.

BUSE TERİM BAHÇEKAPILI YALANLADI!

Buse Terim Bahçekapılı, "Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi, ve testi henüz sonuçlanmadı. Bu haber şu an için doğru değil. Hala hastanede tedavisine devam ediliyor. Güzel haberler gelince yine paylaşmak ümidi ile." ifadelerini kullandı.



