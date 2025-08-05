Galatasaray'da üç oyuncu resmen kadro dışı bırakıldı! Takımdan resmi olarak ayrılıyorlar...

Galatasaray'da yeni sezon öncesi takımdan ayrılacak isimler belli oldu. Okan Buruk'un kadroda düşünmediği yabancı oyuncular için karar verildi ve resmen kadro dışı bırakıldı.

3 OYUNCU KADRO DIŞI BIRAKILDI

Galatasaray'da Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski ve Victor Nelsson ile bağlantılar tamamen kesildi. Süper Lig'de oynayabilmek için verilen listede üç oyuncunun adı yer almadı.

TAKIMDAN AYRILIYORLAR

Przemysław Frankowski, Rennes için sağlık kontrollerinden geçti. Nelsson ve Cuesta'nın da önümüzdeki günlerde farklı takımlara transfer olacağı öğrenildi.