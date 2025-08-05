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Galatasaray'da üç oyuncu resmen kadro dışı bırakıldı! Takımdan resmi olarak ayrılıyorlar...

Galatasaray'ın TFF'ye bildirdiği 14 kişilik yabancı futbolcu listesinde üç isim yer almadı. Sarı-kırmızılılarda ayrılacağı konuşulan isimler resmen kadro dışı bırakıldı ve TFF'ye bu karar bildirildi.

Galatasaray'da üç oyuncu resmen kadro dışı bırakıldı! Takımdan resmi olarak ayrılıyorlar...
Emre Şen

Galatasaray'da yeni sezon öncesi takımdan ayrılacak isimler belli oldu. Okan Buruk'un kadroda düşünmediği yabancı oyuncular için karar verildi ve resmen kadro dışı bırakıldı.

3 OYUNCU KADRO DIŞI BIRAKILDI

Galatasaray da üç oyuncu resmen kadro dışı bırakıldı! Takımdan resmi olarak ayrılıyorlar... 1

Galatasaray'da Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski ve Victor Nelsson ile bağlantılar tamamen kesildi. Süper Lig'de oynayabilmek için verilen listede üç oyuncunun adı yer almadı.

TAKIMDAN AYRILIYORLAR

Galatasaray da üç oyuncu resmen kadro dışı bırakıldı! Takımdan resmi olarak ayrılıyorlar... 2

Przemysław Frankowski, Rennes için sağlık kontrollerinden geçti. Nelsson ve Cuesta'nın da önümüzdeki günlerde farklı takımlara transfer olacağı öğrenildi.

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Victor Nelsson galatasaray Przemyslaw Frankowski Carlos Cuesta
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