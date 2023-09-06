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Galatasaray'da Victor Nelsson gelişmesi! Takımdan ayrılacağı konuşulurken...

06.09.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan ayrılmak istediğini söyledikten sonra Okan Buruk'un çabasıyla takımla kalan Victor Nelsson'un sözleşmesinin uzatılmasına karar verildi. Davinson Sanchez'in transferi sonrası gideceği konuşulan yıldız oyuncuyla sözleşme yenileniyor.

Victor Nelsson

Victor Nelsson

DAN Danimarka
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray iç transferde düğmeye bastı. Takımdan ayrılacağı konuşulan Victor Nelsson ile sözleşme yenilemek için masaya oturan sarı-kırmızılılar, Danimarkalı oyuncuyla anlaşma aşamasına geldi.

SERBEST KALMA MADDESİ

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Devre arasında takımdan ayrılma ihtimaline karşı serbest kalma maddesini 35 milyon euro'ya çıkartmayı düşünen Galatasaray yönetimi, Victor Nelsson'dan da olumlu cevap aldı.

MAAŞINA ZAM YAPILACAK

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Galatasaray'da kazandığı maaşa da zam yapılacak Victor Nelsson'un bu gelişme sonrası bir hayli mutlu olduğu ve anlaşmanın kısa süre içinde açıklanacağı ifade edildi.

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