Galatasaray'da Victor Nelsson gelişmesi! Takımdan ayrılacağı konuşulurken...

Galatasaray iç transferde düğmeye bastı. Takımdan ayrılacağı konuşulan Victor Nelsson ile sözleşme yenilemek için masaya oturan sarı-kırmızılılar, Danimarkalı oyuncuyla anlaşma aşamasına geldi.

SERBEST KALMA MADDESİ

Devre arasında takımdan ayrılma ihtimaline karşı serbest kalma maddesini 35 milyon euro'ya çıkartmayı düşünen Galatasaray yönetimi, Victor Nelsson'dan da olumlu cevap aldı.

MAAŞINA ZAM YAPILACAK

Galatasaray'da kazandığı maaşa da zam yapılacak Victor Nelsson'un bu gelişme sonrası bir hayli mutlu olduğu ve anlaşmanın kısa süre içinde açıklanacağı ifade edildi.

