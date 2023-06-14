Galatasaray'da Victor Nelsson'un açıklamaları taraftarların moralini bir hayli bozdu...

Ligdeki 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray yeni sezon hazırlıkları için de kolları sıvamış durumda. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Sarı-Kırmızılılar iddialı bir kadro kurmak için çabalarken kadroya katılacak isimlerin yanı sıra bazı isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor.

NELSSON'DAN TRANSFER SORUSUNA AÇIK KAPI

Victor Nelsson, geleceğiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili net konuşmayan ve transferine açık kapı bırakan Nelsson, sarı-kırmızılı taraftarları üzdü.

"Şu anda fazla söyleyecek bir şey yok. Ne olacağını bekleyip görelim. Şimdi verebileceğim en iyi cevap bu olmalı" dedi.

NELSSON GİDERSE YERİ HEMEN DOLACAK

Bu sezon Galatasaray'da gösterdiği performansla birçok dev kulübün listesine giren Victor Nelsson'un takımdan ayrılması durumunda yeri hemen dolacak. Galatasaray yönetiminin şimdiden en az 3 isimle görüşmeye başladığı ifade edildi.

(Milliyet)



