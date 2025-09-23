Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlık durumu açıklandı! Sahalara dönüş maçı belli oldu...

Süper Lig’de Konyaspor ile karşılaşan ve maçtan 3-1 galip ayrılan Galatasaray’da teknik direktör Victor Osimhen ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sakatlığı süren ve bu sebepten forma bulamayan Osimhen’in sahalara ne zaman döneceği belli oldu.

Okan Buruk, "Osimhen'in bugün kontrolleri yapıldı. Dün yapılan antrenmanda yer aldı. Ufak ağrıları devam ediyor." dedi.

"LİVERPOOL MAÇINDA SAHADA OLABİLİR"

Buruk, "Bunları tolere edip oynaması halinde bir sonraki maç takımla olacağını umut ediyoruz. Alanya maçında kadroda olmasını umut ediyoruz. Antrenmanlarda deneyeceğiz. Liverpool maçında da sahada olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray-Liverpool maçı 30 Eylül Salı günü saat 22.00'da oynanacak.