Galatasaray'da Wilfried Zaha gelişmesi! Trabzonspor maçı öncesi keyifleri kaçıran haber...

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi sakatlık krizi yaşanıyor. NK Olimpija Ljubljana maçının ikinci yarısında oyuna giren Wilfried Zaha dün ve bugün gerçekleştirilen antrenmana katılmadı.

TRABZONSPOR MAÇINDA YOK

Okan Buruk, tecrübeli oyuncuyu Trabzonspor maçında riske etmek istemiyor. Bir ihtimal yedek kulübesinde yer alması beklenen Zaha'nın ilk 11'de forma giyemeyeceği öğrenildi.

BİREYSEL ÇALIŞIYOR

Antrenmanlarına salonda bireysel olarak devam eden Zaha'nın dönüş tarihi belirtilmedi. Zaha'dan gelen bu kötü haberler sarsılan Okan Buruk, B planı için çalışmalara başladığı ifade edildi.

