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Galatasaray'da Wilfried Zaha gelişmesi! Trabzonspor maçı öncesi keyifleri kaçıran haber...

18.08.2023 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Wilfried Zaha gelişmesi yaşanıyor. Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor maçı öncesi beklenmedik bir haberle karşılaşan sarı-kırmızılılarda moraller bir hayli bozuldu.

Wilfried Zaha

Wilfried Zaha

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi sakatlık krizi yaşanıyor. NK Olimpija Ljubljana maçının ikinci yarısında oyuna giren Wilfried Zaha dün ve bugün gerçekleştirilen antrenmana katılmadı.

TRABZONSPOR MAÇINDA YOK

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Okan Buruk, tecrübeli oyuncuyu Trabzonspor maçında riske etmek istemiyor. Bir ihtimal yedek kulübesinde yer alması beklenen Zaha'nın ilk 11'de forma giyemeyeceği öğrenildi.

BİREYSEL ÇALIŞIYOR

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Antrenmanlarına salonda bireysel olarak devam eden Zaha'nın dönüş tarihi belirtilmedi. Zaha'dan gelen bu kötü haberler sarsılan Okan Buruk, B planı için çalışmalara başladığı ifade edildi.

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