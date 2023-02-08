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Galatasaray'da yardım çalışmaları sürüyor! Sarı-Kırmızılılar'da Mertens, Kerem, Erden Timur koli taşıdı

08.02.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens ile eşi, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, Nef Stadyumu’ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi. İşte detaylar..

Galatasaray'da yardım çalışmaları sürüyor! Sarı-Kırmızılılar'da Mertens, Kerem, Erden Timur koli taşıdı

Galatasaray, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Bu çalışmalara sarı-kırmızılıların Belçikalı futbolcusu Dries Mertens de katıldı. Mertens, eşiyle birlikte Nef Stadyumu’ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.

ERDEN TİMUR VE KEREM AKTÜRKOĞLU...

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Çalışmalara katılanlar arasında Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, da vardı.

ÇALIŞMALARA KATILDILAR

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Taraftarların ve vatandaşların yardımıyla toplanan malzemelerin bir bölümü Hatay’a gönderilirken, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili ve takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, depremzedeler için toplanan yardım malzemelerinin dağıtım çalışmalarında yer aldı.

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