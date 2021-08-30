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Galatasaray'da yeni transfer Morutan göz doldurdu

30.08.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cim Bom'un yeni transferi Olimpiu Morutan, 32'de vatandaşı Cicaldau'nun golünde asisti yaptı, Kerem'in golünde de başrolü oynadı. Rumen oyuncu, klas hareketleriyle ilk maçında alkışları topladı.

Galatasaray'da yeni transfer Morutan göz doldurdu

Galatasaray 'ın son transferi olan ve Rumen ekibi FCSB'den kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan, teknik direktör Fatih Terim tarafından Kasımpaşa karşılaşmasında direkt ilk 11'e girdi. Performansı merakla beklenen 22 yaşındaki oyuncu, ilk sınavında büyük beğeni kazandı. Morutan, 32. dakikada ceza sahası içerisinde sağ çaprazda sol ayağıyla kale önündeki vatandaşı Alexandru Cicaldau'ya pası verdi ve O da golünü attı.

SARACCHI'DEN SONRA İLK KEZ

Morutan böylece, Marcelo Saracchi'den (Ocak 2020 Denizlispor ) bu yana Galatasaray formasıyla çıktığı ilk Süper Lig maçında asist yapan ilk oyuncu oldu. Morutan bununla da kalmadı... 38'de başlattığı atakta Diagne ile duvar pası yapan Rumen yıldız, sonrasında topu kontrol eden Kasımpaşa savunmasından topu kaptı ve kaleye şutu gönderdi. Onun vuruşunda kaleci Ertuğrul'dan dönen topu Kerem Aktürkoğlu ağlara gönderdi. Morutan, 72'de ise yerini Feghouli'ye bıraktı.

CİCALDAU YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Yeni transfer Olimpiu Morutan'ın asistinde Kasımpaşa karşısında perdeyi açan golü atan Alexandru Cicaldau, Süper Lig'de ikinci kez ağları havalandırdı. Rumen oyuncu, daha önce 2-0 kazanılan Giresunspor deplasmanında gol sevinci yaşamıştı. 24 yaşındaki futbolcu, ikinci yarının başında sahaya çıkacakken kenara bir işaret yaptı ve bir sorun hissettiğini belirterek soyunma odasına gitti. Maç başlamadan Taylan Antalyalı onun yerine oyuna girdi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Olimpiu Morutan
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