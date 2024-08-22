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  4. Galatasaray'da yenilginin faturası Derrick Köhn'e kesildi! Tepkiler çığ gibi büyüyor... Kerem Aktürkoğlu'nu da çok kızdırdı

Galatasaray'da yenilginin faturası Derrick Köhn'e kesildi! Tepkiler çığ gibi büyüyor... Kerem Aktürkoğlu'nu da çok kızdırdı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.08.2024 07:45
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'a konuk olan Galatasaray rakibine 3-2 mağlup olurken Derrick Köhn'e özellikle yenilen ilk 2 gol sonrası tepkiler vardı. İşte detaylar...

Derrick Köhn

Derrick Köhn

ALM Almanya
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Young Boys ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğü ile sona ererken karşılaşmanın ardından yıldız isme tepkiler gecikmedi.

KÖHN'E TEPKİ

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İsviçre ekibi ilk yarıyı temsilcimiz karşısında 2-0 önde tamamlarken, Monteiro'nun kaydettiği gollerde Galatasaray'ın sağ beki Derrick Köhn tepki çekti.

TARAFTARLAR İSYAN ETTİ

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Galatasaray'ın 4. dakikada çıkarken kaptırdığı top sonrası yediği golde görev bölgesinde olmayan Derrick Köhn, hem takım arkadaşlarının hem de taraftarların tepkisini çekti.

45+4. dakikada ise Monteiro'nun ceza sahası sol çapraza gelerek attığı gol sonrasında Abdülkerim Bardakcı, vuruş pozisyonunda Monteiro'nun önünü kapatmakta geç kalan Derrick Köhn'e gol sonrası tepki gösterdi. Alman sol bek sosyal medyada da taraftarlardan yoğun tepki gördü.

BİR TEPKİ DE KEREM'DEN

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Maç içerisinde Derrick Köhn'e hücum anlamında tepki de Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. İlk yarıda bir pozisyonda anlaşmazlık yaşadığı arkadaşına tepki gösteren Kerem Aktürkoğlu, ikinci yarının başında da bir pozisyon sonrası yine Derrick Köhn ile diyalog yaşadı.

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