Galatasaray'da yenilginin faturası Derrick Köhn'e kesildi! Tepkiler çığ gibi büyüyor... Kerem Aktürkoğlu'nu da çok kızdırdı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Young Boys ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğü ile sona ererken karşılaşmanın ardından yıldız isme tepkiler gecikmedi.

KÖHN'E TEPKİ

İsviçre ekibi ilk yarıyı temsilcimiz karşısında 2-0 önde tamamlarken, Monteiro'nun kaydettiği gollerde Galatasaray'ın sağ beki Derrick Köhn tepki çekti.

TARAFTARLAR İSYAN ETTİ

Galatasaray'ın 4. dakikada çıkarken kaptırdığı top sonrası yediği golde görev bölgesinde olmayan Derrick Köhn, hem takım arkadaşlarının hem de taraftarların tepkisini çekti.

45+4. dakikada ise Monteiro'nun ceza sahası sol çapraza gelerek attığı gol sonrasında Abdülkerim Bardakcı, vuruş pozisyonunda Monteiro'nun önünü kapatmakta geç kalan Derrick Köhn'e gol sonrası tepki gösterdi. Alman sol bek sosyal medyada da taraftarlardan yoğun tepki gördü.

BİR TEPKİ DE KEREM'DEN

Maç içerisinde Derrick Köhn'e hücum anlamında tepki de Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. İlk yarıda bir pozisyonda anlaşmazlık yaşadığı arkadaşına tepki gösteren Kerem Aktürkoğlu, ikinci yarının başında da bir pozisyon sonrası yine Derrick Köhn ile diyalog yaşadı.