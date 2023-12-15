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Galatasaray'da yönetim kararını verdi, Angelino son şansını kullandı! Sözleşmesi feshediliyor

15.12.2023 12:02 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken çalışmalarını hızlandıran ekiplerden Galatasaray önceliği sol bek bölgesine verirken, Angelino ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Angelino

Angelino

İSP İspanya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da sezon başında Alman ekibi Leipzig'ten kiralanan ancak beklentilerin altında bir performans sergileten Angelino için karar verildi.

20 maça çıkması durumunda 6 euro'luk zorunlu satın alma maddesi devreye girecek olan İspanyol futbolcu, son şansını Kopenhag sınavında kullandı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

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19 maçta görev alan ve ne hücumda ne de savunmada etkili olabilen 26 yaşındaki oyuncunun kiralık sözleşmesi de feshedilecek.

Angelino'ya yurt dışından talipler olduğu ve Leipzig'in oyuncuyu tekrar bir başka takıma göndereceği belirtildi.

BİR DAHA MAÇA ÇIKMAYACAK

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Leipzig ile yapılan anlaşmaya göre bir maç daha oynarsa 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek olan 26 yaşındaki futbolcu, bir daha Galatasaray forması giymeyecek.

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