Galatasaray'da yönetim kararını verdi, Angelino son şansını kullandı! Sözleşmesi feshediliyor

Galatasaray'da sezon başında Alman ekibi Leipzig'ten kiralanan ancak beklentilerin altında bir performans sergileten Angelino için karar verildi.

20 maça çıkması durumunda 6 euro'luk zorunlu satın alma maddesi devreye girecek olan İspanyol futbolcu, son şansını Kopenhag sınavında kullandı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

19 maçta görev alan ve ne hücumda ne de savunmada etkili olabilen 26 yaşındaki oyuncunun kiralık sözleşmesi de feshedilecek.

Angelino'ya yurt dışından talipler olduğu ve Leipzig'in oyuncuyu tekrar bir başka takıma göndereceği belirtildi.

BİR DAHA MAÇA ÇIKMAYACAK

Leipzig ile yapılan anlaşmaya göre bir maç daha oynarsa 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek olan 26 yaşındaki futbolcu, bir daha Galatasaray forması giymeyecek.





