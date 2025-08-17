Galatasaray'da yönetim Mauro Icardi ile alakalı kararını verdi! Yıldız golcü ile 3 yıl daha...

Galatasaray Davinson Sanchez’in ardından takımın önde gelen isimlerinden Mauro Icardi ile de sözleşme yenilemek için görüşmelerini sürdürüyor. Sarı kırmızılılar Arjantinli isimle bu hafta tekrar bir görüşme yapacak.

3 YIL DAHA PLANLANIYOR!

Yönetimin hedefi, golcü futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 3 yıllık anlaşma sağlamak. Yıldız oyuncu da bu teklife sıcak bakarken, maaşında indirim dahi yapmak istediği gelen bilgiler arasında.

281 GÜN SONRA GELEN GOL

Galatasaray'da Mauro Icardi, 281 gün sonra formasına kavuştu. Sakatlığının ardından çıktığı Fatih Karagümrük karşılaşmasında oyuna sonradan girerek bir de gol attı.