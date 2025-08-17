SPOR

Galatasaray'da yönetim Mauro Icardi ile alakalı kararını verdi! Yıldız golcü ile 3 yıl daha...

Galatasaray iç transferde sözleşme uzatmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılarda yıldız futbolcu Mauro Icardi ile yeni sözleşme için görüşmeler devam ediyor.

Burak Kavuncu
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray Davinson Sanchez’in ardından takımın önde gelen isimlerinden Mauro Icardi ile de sözleşme yenilemek için görüşmelerini sürdürüyor. Sarı kırmızılılar Arjantinli isimle bu hafta tekrar bir görüşme yapacak.

3 YIL DAHA PLANLANIYOR!

Galatasaray da yönetim Mauro Icardi ile alakalı kararını verdi! Yıldız golcü ile 3 yıl daha... 1

Yönetimin hedefi, golcü futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 3 yıllık anlaşma sağlamak. Yıldız oyuncu da bu teklife sıcak bakarken, maaşında indirim dahi yapmak istediği gelen bilgiler arasında.

281 GÜN SONRA GELEN GOL

Galatasaray da yönetim Mauro Icardi ile alakalı kararını verdi! Yıldız golcü ile 3 yıl daha... 2

Galatasaray'da Mauro Icardi, 281 gün sonra formasına kavuştu. Sakatlığının ardından çıktığı Fatih Karagümrük karşılaşmasında oyuna sonradan girerek bir de gol attı.

