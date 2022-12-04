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Galatasaray'da Yunus Akgün şoku! Ezeli rakip ile gizli görüşme gerçekleştirdi

04.12.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da kazandığı paranın az olduğu gerekçesiyle mutsuz olan Yunus Akgün'ün ezeli rakip Trabzonspor ile görüştüğü ortaya çıktı. Bu olayın gün yüzüne çıkmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarların sabrı taştı.

Galatasaray'da Yunus Akgün şoku! Ezeli rakip ile gizli görüşme gerçekleştirdi
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla harikalar yaratan Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla istenilen performansı bir türlü yakalayamadı. Bunun nedeninin Yunus'un aldığı paranın az olmasından kaynaklandığı öğrenilince sarı-kırmızılılar genç oyuncuyla masaya oturmuştu.

9 VERDİLER 13 İSTEDİ

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Yıllık 9 milyon TL teklif yapan sarı-kırmızılı yönetime Yunus'tan flaş bir yanıt geldi. Bu teklifi de reddeden Yunus, 13 milyon TL garanti para ve bonus istedi. Galatasaray yönetimi ise Yunus'un bu talepleri sonrası masadan kalktı.

TRABZONSPOR İLE GÖRÜŞTÜ

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Yunus için ilk ciddi teklif Trabzonspor’dan geldi. Bordo-mavili yetkililerle görüşen Yunus, Trabzonspor'a gitmeyi kabul etti. İki kulübün yetkilileri de İstanbul'da bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Trabzonspor ile Galatasaray'ın anlaşması durumunda Yunus Akgün ligin ikinci devresinde Trabzonspor forması giyecek.


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