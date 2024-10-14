SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Zaha'dan kötü haber geldi! Fransa'da yaptığı davranışlar nedeniyle Lyon'da kadro dışı bırakıldı

Galatasaray'da Zaha'dan kötü haber geldi! Fransa'da yaptığı davranışlar nedeniyle Lyon'da kadro dışı bırakıldı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.10.2024 16:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın sezon başında Lyon'a kiraladığı Zaha'dan kötü haber geldi. Lyon teknik direktörüyle bir türlü yıldızı barışmayan Zaha, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Galatasaray'da Zaha'dan kötü haber geldi! Fransa'da yaptığı davranışlar nedeniyle Lyon'da kadro dışı bırakıldı
Wilfried Zaha

Wilfried Zaha

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Olympique Lyon
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Zaha konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Lyon'a 1 yıllığına kiralanan Zaha, disiplinsiz hareketleri nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.

SİNYALLERİ VERMİŞTİ

zaha-3

Geçtiğimiz günlerde Wilfried Zaha hakkında konuşan Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, "Oynamayan veya az oynayanlara çok net bir mesajım var. Onları bir futbolcu olarak değerlendirmemin zor olduğunu kendilerine söyledim. Profesyonelliğiniz gereken seviyede değilse takımda tekrar yer almak için biraz daha zamana ihtiyacınız var çünkü benim talep ettiğim bağlılık düzeyine henüz ulaşamadıklarını görüyorum. Öncelikle bu seviyede bir uyum sağlamaları gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY'IN EN ÇOK KAZANAN OYUNCUSU

67063a5e3b739a10fdbb9f09

Galatasaray'da Icardi'den bile daha çok maaş alan Zaha'nın kadro dışı kalması sarı-kırmızılı yönetimin keyfini kaçırdı. Galatasaray yönetimi, Lyon'da bu sezon yalnızca 2 maça çıkabilen Zaha'nın piyasa değeri git gide düştüğü için önümüzdeki yıl elden çıkartmanın zor olabileceğini düşünüyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
galatasaray lyon wilfried zaha
En Çok Okunan Haberler
Terör estiriyorlardı! Eşi de yakalandı

Terör estiriyorlardı! Eşi de yakalandı

Okulda iğrenç olay! Temizlik görevlisinden 8 yaşındaki kıza istismar: Seninle sevgili olacağım

Okulda iğrenç olay! Temizlik görevlisinden 8 yaşındaki kıza istismar: Seninle sevgili olacağım

Kredi kartı limitini paylaştı! Gündem oldu

Kredi kartı limitini paylaştı! Gündem oldu

İzlanda-Türkiye maçı öncesi beklenmedik gelişme! Maç ertelenecek mi? Yüzde verildi

İzlanda-Türkiye maçı öncesi beklenmedik gelişme! Maç ertelenecek mi? Yüzde verildi

Olay sözler: 'Dörtlediğimiz maçlar oldu, arkayı Fenerleyelim!'

Olay sözler: 'Dörtlediğimiz maçlar oldu, arkayı Fenerleyelim!'

Osayi Samuel mahsur kaldı!

Osayi Samuel mahsur kaldı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.