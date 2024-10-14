Galatasaray'da Zaha'dan kötü haber geldi! Fransa'da yaptığı davranışlar nedeniyle Lyon'da kadro dışı bırakıldı

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Zaha konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Lyon'a 1 yıllığına kiralanan Zaha, disiplinsiz hareketleri nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.

SİNYALLERİ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Wilfried Zaha hakkında konuşan Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, "Oynamayan veya az oynayanlara çok net bir mesajım var. Onları bir futbolcu olarak değerlendirmemin zor olduğunu kendilerine söyledim. Profesyonelliğiniz gereken seviyede değilse takımda tekrar yer almak için biraz daha zamana ihtiyacınız var çünkü benim talep ettiğim bağlılık düzeyine henüz ulaşamadıklarını görüyorum. Öncelikle bu seviyede bir uyum sağlamaları gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY'IN EN ÇOK KAZANAN OYUNCUSU

Galatasaray'da Icardi'den bile daha çok maaş alan Zaha'nın kadro dışı kalması sarı-kırmızılı yönetimin keyfini kaçırdı. Galatasaray yönetimi, Lyon'da bu sezon yalnızca 2 maça çıkabilen Zaha'nın piyasa değeri git gide düştüğü için önümüzdeki yıl elden çıkartmanın zor olabileceğini düşünüyor.