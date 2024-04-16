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Galatasaray'da Zaniolo krizi! Türkiye'ye dönmek istemediğini yönetime bildirdi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.04.2024 14:24
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Galatasaray, İtalyan futbolcusu Zaniolo'nun bonservisini belirledi. Sezon başında Aston Villa'ya kiralanan fakat istenilen performansı ortaya koyamayan Zaniolo'nun sezon sonunda Galatasaray'a dönmesine kesin gözüyle bakılırken bonservisi de belirlendi.

Galatasaray'da Zaniolo krizi! Türkiye'ye dönmek istemediğini yönetime bildirdi...
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Aston Villa
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Galatasaray Zaniolo'yu elinden çıkartmanın yolunu arıyor. 15 milyon euro ödenerek Roma'dan transfer edilen yıldız oyuncunun İngiltere kariyeri istediği gibi gitmedi.

GALATASARAY BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ

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Sezon sonunda Galatasaray'a dönmesi beklenen Zaniolo için istenilen bonservis bedeli minimum 30 milyon euro civarında olacak. Sarı-kırmızılılar bu rakam üstünden pazarlıklara başlayıp indirime gitmeyecek.

ZANIOLO TÜRKİYE'Yİ İSTEMİYOR

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Türkiye'ye geri dönmeyi istemeyen İtalyan oyuncunun başka takımlarla görüşmeler yaptığı fakat henüz anlaşmanın olmadığı aktarıldı.

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galatasaray zaniolo sezon 15 milyon euro
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