Galatasaray'da Zaniolo krizi! Türkiye'ye dönmek istemediğini yönetime bildirdi...

Galatasaray Zaniolo'yu elinden çıkartmanın yolunu arıyor. 15 milyon euro ödenerek Roma'dan transfer edilen yıldız oyuncunun İngiltere kariyeri istediği gibi gitmedi.

GALATASARAY BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ

Sezon sonunda Galatasaray'a dönmesi beklenen Zaniolo için istenilen bonservis bedeli minimum 30 milyon euro civarında olacak. Sarı-kırmızılılar bu rakam üstünden pazarlıklara başlayıp indirime gitmeyecek.

ZANIOLO TÜRKİYE'Yİ İSTEMİYOR

Türkiye'ye geri dönmeyi istemeyen İtalyan oyuncunun başka takımlarla görüşmeler yaptığı fakat henüz anlaşmanın olmadığı aktarıldı.





