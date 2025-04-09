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Galatasaray'dan 5.5 yıl sonra tarihi zafer! Fenerbahçe'yi İlkin Aydın'ın müthiş oyunuyla mağlup ettiler

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.04.2025 16:06
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Galatasaray Daikin, Fenerbahçe Medicana karşısında Sultanlar Ligi Playoff 1-4 Etabı ilk maçını 3-2 kazandı ve 5.5 yıl sonra Fenerbahçe'yi mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda İlkin Aydın, 31 sayı kaydederek takımın en skorer ismi oldu.

Galatasaray'dan 5.5 yıl sonra tarihi zafer! Fenerbahçe'yi İlkin Aydın'ın müthiş oyunuyla mağlup ettiler

Vodafone Sultanlar Ligi Playof 1-4 Etabı ilk maçında Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi. Ev sahibi Galatasaray maçı 3-2'lik skorlarla kazandı.

5.5 YIL SONRA MAĞLUP ETTİLER

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Galatasaray, bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe'yi 5.5 yıl aradan sonra mağlup etmiş oldu.

İLKİN AYDIN MAÇIN YILDIZI OLDU

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Fenerbahçe'ye karşı tam 31 sayı kaydeden İlkin Aydın, takımın en skorer ismi oldu.

"5-10-1000 KİŞİ FARK ETMEZ, DESTEKLERİNİ HEP HİSSEDİYORUZ"

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Maçın ardından konuşan İlkin Aydın, "Onların zaten 5-10-1000 kişi fark etmez, desteklerini hep hissediyoruz. Bizi çok motive ediyorlar. İnanılmaz bir maç oldu. 3 hafta boyunca özveriyle çalıştık. Bugün karşılığını aldık. Aşırı mutluyum. Yarından itibaren ikinci maça çalışmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

2 galibiyete ulaşan tarafın finale yükseleceği seride ikinci maç 12 Nisan Cumartesi 13.30'da bu kez Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yine Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynayacak.

1.Set 25-23
2.Set 20-25
3.Set 25-23
4.Set 21-25
5.Set 15-10

Canlı Skor

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fenerbahçe galatasaray İlkin Aydın
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