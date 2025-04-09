Galatasaray'dan 5.5 yıl sonra tarihi zafer! Fenerbahçe'yi İlkin Aydın'ın müthiş oyunuyla mağlup ettiler

Vodafone Sultanlar Ligi Playof 1-4 Etabı ilk maçında Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi. Ev sahibi Galatasaray maçı 3-2'lik skorlarla kazandı.
Galatasaray, bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe'yi 5.5 yıl aradan sonra mağlup etmiş oldu.
Fenerbahçe'ye karşı tam 31 sayı kaydeden İlkin Aydın, takımın en skorer ismi oldu.
Maçın ardından konuşan İlkin Aydın, "Onların zaten 5-10-1000 kişi fark etmez, desteklerini hep hissediyoruz. Bizi çok motive ediyorlar. İnanılmaz bir maç oldu. 3 hafta boyunca özveriyle çalıştık. Bugün karşılığını aldık. Aşırı mutluyum. Yarından itibaren ikinci maça çalışmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.
2 galibiyete ulaşan tarafın finale yükseleceği seride ikinci maç 12 Nisan Cumartesi 13.30'da bu kez Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yine Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynayacak.
1.Set 25-23
2.Set 20-25
3.Set 25-23
4.Set 21-25
5.Set 15-10
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