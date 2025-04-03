Galatasaray'dan Acun Ilıcalı için olay açıklama! "İstediği kadar TV gezip konuşabilir"

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"SEYİRCİLERİMİZ ÇOK EZİYET ÇEKTİ"

Hatipoğlu, "Buraya çok güzel bir atmosferde geldik. Çok eziyet çekti seyircilerimiz. Buraya giriş çıkış hakikaten zor, onlara şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

"İSTEDİĞİ KADAR KONUŞABİLİR"

Salı günü polemik yaşadığı Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya da mesaj gönderen Hatipoğlu, "Ben konuşmak istemiyorum. Bugün sahada oyuncularımız çok güzel konuştu. Kadıköy'e yine kepenk indirttiler. Acun Ilıcalı bundan sonra istediği kadar televizyonları dolaşıp konuşabilir. Meydan onun olsun." ifadelerini kullandı.