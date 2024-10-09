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Galatasaray'dan asrın transferi! İtalyanlar duyurdu: Türkler, Osimhen'in bonservisini alıyor...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.10.2024 13:37
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Galatasaray'ın tüm dünyada ses getiren transferi Victor Osimhen kısa sürede Sarı-Kırmızılı taraftarın sevgilisi olmayı başarırken yıldız oyuncu için İtalya'dan çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Galatasaray'dan asrın transferi! İtalyanlar duyurdu: Türkler, Osimhen'in bonservisini alıyor...
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın transfer sezonunun son günlerinde kadrosuna katarak ses getirdiği Victor Osimhen geldiği günden bu yana kısa sürede Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi olmuştu.

İsmi bugüne kadar Arsenal, Chelsea ve Juventus'la sık sık anılan özellikle geçen yaz kendisine talip olan Chelsea'ye gitmek için hevesli olduğu gelen iddialar arasındaydı.

GALATASARAY'DAN ASRIN TRANSFERİ

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Tüm bunlar yaşanırken İtalyan basını bu transferi bambaşka bir boyuta taşıyan bir iddia ortaya attı. Corriere dello Sport, Galatasaray'ın Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katmak için harekete geçtiğini ve Chelsea ile rekabet ettiğini öne sürdü.

Haberin detayları ise şöyle:

"Osimhen, Eylül ayı başında Galatasaray'a kiralık olarak gönderildi. Ancak Ocak ayında sözleşmesine eklenen fesih maddesi devreye girebilir. Haziran 2025'tekinden farklı bir değerle: 75 milyon Euro'ya karşılık 81 milyon Euro."

'İLK GÖRÜŞTE AŞK'

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"Victor, yakın zamanda "100 milyonun üzerinde değerim var." demesine rağmen İstanbul'da çok mutlu görünüyor. Formayı öpüyor, taraftarları öpüyor, taraftar ve şehir adına harika sözler söylüyor. Ve Galatasaray onu Ocak ayında satın almayı ciddi olarak düşünüyor: ilk görüşte aşkın en büyük başarısı."

"Türkler için miktar yine de 75 milyon olacak. Kışın ödenecek ekstra 6 milyon aslında Osi'nin başka bir yere gitmesi durumunda bir tür tazminat olan kredi fesih maddesiyle ilgili."

'CHELSEA 81 MİLYON EURO ÖDEMEK ZORUNDA'

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"Chelsea, yaz transferindeki gibi Osimhen'i transfer etmek isterse Napoli'ye 81 milyon euro ödemek zorunda kalacak. 75 milyon euro Napoli'ye gidecek. Galatasaray ise 6 milyon euro kazanacak."

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