Galatasaray'dan Atletico Mineiro'ya Guga teklifi! Mariano ve 2 milyon Euro...

Galatasaray, scout ekibinin dikkatini çeken 20 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Guga için harekete geçti. Brezilya basınındaki haberlere göre, Atletico Mineiro kulübüyle yapılan pazarlıklar neticesinde ilk görüşmede taraflar taleplerini iletti.

Atletico Minerio kulübü Galatasaray'dan 7 milyon Euro talep etti. Haberde; Galatasaray'ın bu rakamı vermeye yanaşmadığı ve Mariano artı 2 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu belirtildi. Atletico Mineiro'nun da bu öneriye sıcak baktığı kaydedildi.

GUGA KİMDİR?

Geçtiğimiz sezon devre arasında Avai'den Brezilya Serie A ekibi Atletico Mineiro'ya 1.8 milyon euro karşılığnda transfer olan 20 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Guga, 11 maçta oynadı ve 3 asist yaptı.



