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  4. Galatasaray'dan ayrılarak Aston Villa'ya giden Zaniolo ilk maçına çıktı! Maçın ardından otobüse tuğlalı saldırı

Galatasaray'dan ayrılarak Aston Villa'ya giden Zaniolo ilk maçına çıktı! Maçın ardından otobüse tuğlalı saldırı

28.08.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ile yollarının ayrılmasının ardından Premier Lig ekibi Aston Villa'nın yolunu tutan Zaniolo yeni takımıyla ilk maçına çıkarken karşılaşmanın ardından şoku yaşadı. İşte detaylar...

Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Aston Villa
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İngiltere Premier Lig 3. hafta maçında Burnley ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Aston Villa, deplasmanda 3-1'lik galibiyet aldı. Konuk ekibin gollerini 8 ve 20. dakikalarda Matty Cash ve 61. dakikada Moussa Diaby atarken Burnley'nin sayısını 47. dakikada Lyle Foster kaydetti.

ZANIOLO İLK KEZ FORMA GİYDİ

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Aston Villa'nın Galatasaray'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, 73. dakikada Diaby'nin yerine oyuna dahil olarak yeni takımında ilk kez forma giydi.

MAÇIN ARDINDAN SALDIRI

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Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından Burnley taraftarı olduğu tahmin edilen bir grup, Aston Villa takım otobüsüne saldırdı.

OTOBÜSE TUĞLA ATTILAR

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Polis, otoyolda ilerleyen takım otobüsüne yaya köprüsünden bir tuğlanın atılarak ön camına çarptığını belirtti. Olayda kimse yaralanmadı. Burnley yaptığı açıklamada, "Bu davranışı şiddetle kınıyoruz ve Lancashire Polisinin sorumluyu bulma çabalarını destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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