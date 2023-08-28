Galatasaray'dan ayrılarak Aston Villa'ya giden Zaniolo ilk maçına çıktı! Maçın ardından otobüse tuğlalı saldırı

İngiltere Premier Lig 3. hafta maçında Burnley ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Aston Villa, deplasmanda 3-1'lik galibiyet aldı. Konuk ekibin gollerini 8 ve 20. dakikalarda Matty Cash ve 61. dakikada Moussa Diaby atarken Burnley'nin sayısını 47. dakikada Lyle Foster kaydetti.

ZANIOLO İLK KEZ FORMA GİYDİ

Aston Villa'nın Galatasaray'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, 73. dakikada Diaby'nin yerine oyuna dahil olarak yeni takımında ilk kez forma giydi.

MAÇIN ARDINDAN SALDIRI

Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından Burnley taraftarı olduğu tahmin edilen bir grup, Aston Villa takım otobüsüne saldırdı.

OTOBÜSE TUĞLA ATTILAR

Polis, otoyolda ilerleyen takım otobüsüne yaya köprüsünden bir tuğlanın atılarak ön camına çarptığını belirtti. Olayda kimse yaralanmadı. Burnley yaptığı açıklamada, "Bu davranışı şiddetle kınıyoruz ve Lancashire Polisinin sorumluyu bulma çabalarını destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

