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Galatasaray'dan ayrıldı, dünyası başına yıkıldı! Marcao, en az 3 ay oynayamayacak...

19.12.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: La Liga ekiplerinden Sevilla, bu sezon başında 12+3 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Galatasaray’dan kadrosuna kattığı Marcao’nun sakatlandığını açıkladı. Brezilyalı stoperin sahalardan en az 3 ay uzak kalacağı belirtildi. İşte detaylar...

Galatasaray'dan ayrıldı, dünyası başına yıkıldı! Marcao, en az 3 ay oynayamayacak...

Son dakika haberleri: Sezon başında kadrosuna kattığı birçok isimle transfer dönemine damga vuran Galatasaray'da savunma oyuncusu Marcao, 12+3 milyon euro bonservis bedeliyle İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın yolunu tutmuştu. İspanyol temsilcisine transfer olduğu günden bu yana şanssızlıkların yakasını bırakmadığı Brezilyalı stoper yine talihsiz bir an yaşadı.

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Sevilla'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Marcao'nun sakatlandığı ve sahalardan uzun bir süre uzak kalacağı belirtildi.

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Kasım ayının başında İngiltere’de Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sağ bacağının femoris biceps kasında lif yırtığı yaşayan Brezilyalı stoper Marcao’nun cuma günü bir operasyon geçireceği ve sahalardan en az 12 hafta uzak kalacağı ifade edildi.

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Bu sezon Sevilla forması ile 7 resmi maça çıkabilen Marcao, 585 dakika sahada kaldı.

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