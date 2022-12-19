Galatasaray'dan ayrıldı, dünyası başına yıkıldı! Marcao, en az 3 ay oynayamayacak...

Son dakika haberleri: Sezon başında kadrosuna kattığı birçok isimle transfer dönemine damga vuran Galatasaray'da savunma oyuncusu Marcao, 12+3 milyon euro bonservis bedeliyle İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın yolunu tutmuştu. İspanyol temsilcisine transfer olduğu günden bu yana şanssızlıkların yakasını bırakmadığı Brezilyalı stoper yine talihsiz bir an yaşadı.

Sevilla'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Marcao'nun sakatlandığı ve sahalardan uzun bir süre uzak kalacağı belirtildi.

Kasım ayının başında İngiltere’de Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sağ bacağının femoris biceps kasında lif yırtığı yaşayan Brezilyalı stoper Marcao’nun cuma günü bir operasyon geçireceği ve sahalardan en az 12 hafta uzak kalacağı ifade edildi.

Bu sezon Sevilla forması ile 7 resmi maça çıkabilen Marcao, 585 dakika sahada kaldı.

