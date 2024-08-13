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Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyordu! Ortalık şimdi karıştı... 'Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye haber yolladı'

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.08.2024 18:19
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Galatasaray'daki geleceği bir türlü netlik kazanmayan Kerem Aktürkoğlu için Sarı-Kırmızılılar'a Avrupa'dan birçok teklif gelirken yıldız isim için gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyordu! Ortalık şimdi karıştı... 'Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye haber yolladı'
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de yeni sezon başlarken transfer temasları da hız kesmeden devam ediyor. Transferde şu ana kadar taraftarın beklentisini karşılayamayan Galatasaray geçen sezonki kadrosunu korusa da bazı isimler için ayrılık iddialar sürüyor.

Bu isimlerin başında gelen Kerem Aktürkoğlu için Avrupa'dan birçok teklif gelirken, Gazeteci Feridun Niğdelioğlu tarafından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE'YE HABER YOLLADI

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Sansürsüz Futbol YouTube kanalında gündemi yorumlayan Feridun Niğdelioğlu, Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'a gelmeden önce Fenerbahçe'nin de gündemine geldiğini ama o dönem Galatasaray'a zorlandığını iddia etti.

"FENERBAHÇE'YE HABER GÖNDERDİ"

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Feridun Niğdelioğlu iddiasını ileriye taşıyarak, Galatasaray'da zor günler yaşayan Kerem'in Fenerbahçe'ye haber göndererek gelmek istediğini iddia etti.

ALİ KOÇ: ALMAM

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Niğdelioğlu, Ali Koç'un da "Böyle bir gündemde böyle bir bonservis konuşulurken başka bir kulübün oyuncusunu almam" diyerek konuyu kapattığını söyledi.

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