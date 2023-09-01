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Galatasaray'dan ayrılmayı kafasına koymuştu! Victor Nelsson, Arsenal ile söz kesti

01.09.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig takımı Arsenal'in, uzun süredir gündeminde yer alan Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Victor Nelsson

Victor Nelsson

DAN Danimarka
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'dan ayrılmayı kafasına koyan Victor Nelsson, Arsenal ile söz kesti. Sezon başından beri mutsuz tavırlarıyla dikkat çeken yıldız oyuncunun takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu ifade edildi.

OKAN BURUK KALMASINI İSTİYOR

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Okan Buruk'un kalmasını çok istediği oyuncuların başında gelen Victor Nelsson, Avrupa'da büyük bir takımda forma giymek istiyor. Arsenal'in kendisine ilgisinin ardından kafası karışan yıldız oyuncu İngiliz deviyle söz kesti.

18 MİLYON EURO

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Galatasaray'ın Victor Nelsson için 18 milyon euro gibi bir bedel istediği belirtilirken, Arsenal'in bu parayı ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

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