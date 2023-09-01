Galatasaray'dan ayrılmayı kafasına koymuştu! Victor Nelsson, Arsenal ile söz kesti

Galatasaray'dan ayrılmayı kafasına koyan Victor Nelsson, Arsenal ile söz kesti. Sezon başından beri mutsuz tavırlarıyla dikkat çeken yıldız oyuncunun takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu ifade edildi.

OKAN BURUK KALMASINI İSTİYOR

Okan Buruk'un kalmasını çok istediği oyuncuların başında gelen Victor Nelsson, Avrupa'da büyük bir takımda forma giymek istiyor. Arsenal'in kendisine ilgisinin ardından kafası karışan yıldız oyuncu İngiliz deviyle söz kesti.

18 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Victor Nelsson için 18 milyon euro gibi bir bedel istediği belirtilirken, Arsenal'in bu parayı ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

