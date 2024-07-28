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Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! 30 milyon Euro'nun altındaki teklifler değerlendirilmeyecek

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.07.2024 14:07
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Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak konusu olan Barış Alper Yılmaz konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetim, Barış Alper'e gelecek tekliflerin alt limitini belirledi ve diğer tekliflere yanıt bile vermemeye karar verdi.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! 30 milyon Euro'nun altındaki teklifler değerlendirilmeyecek
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı kadroda tutmak istiyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyon kadrosunda bulunan milli oyuncuyu birçok Avrupa kulübü yakından takip ediyordu.

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GALATASARAY KARARINI VERDİ

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Galatasaray kulübü, Barış Alper Yılmaz hakkında kararını verdi. Milli oyuncuya 30 milyon Euro altında gelecek herhangi bir transfer teklifini kabul etmeyecek olan sarı-kırmızılı yönetim, bu durumu Barış Alper Yılmaz cephesine de bildirdi.

BARIŞ ALPER KARARINI VERMEDİ

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Takımdan ayrılma konusunda henüz kararını vermeyen Barış Alper Yılmaz'ın şu an için Galatasaray'da mutlu olduğu gelen haberler arasında...

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Anahtar Kelimeler:
Barış Alper Yılmaz galatasaray
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