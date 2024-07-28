Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! 30 milyon Euro'nun altındaki teklifler değerlendirilmeyecek

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı kadroda tutmak istiyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyon kadrosunda bulunan milli oyuncuyu birçok Avrupa kulübü yakından takip ediyordu.

GALATASARAY KARARINI VERDİ

Galatasaray kulübü, Barış Alper Yılmaz hakkında kararını verdi. Milli oyuncuya 30 milyon Euro altında gelecek herhangi bir transfer teklifini kabul etmeyecek olan sarı-kırmızılı yönetim, bu durumu Barış Alper Yılmaz cephesine de bildirdi.

BARIŞ ALPER KARARINI VERMEDİ

Takımdan ayrılma konusunda henüz kararını vermeyen Barış Alper Yılmaz'ın şu an için Galatasaray'da mutlu olduğu gelen haberler arasında...