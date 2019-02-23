Galatasaray'dan Başakşehir'e kar göndermesi!

Medipol Başakşehir - Bursaspor maçının kar ve görüş açısı nedeniyle ertelenmesinin ardından Galatasaray cephesinden lider Başakşehir'e gönderme geldi.

Galatasaray Yöneticisi Mahmut Recevik, maçın ertelenmesinin ardından, ''Sevgili Galatasaraylılar, bugün ve yarın kar yağışı olacağını meteoroloji günlerdir söylüyor. Biz Galatasaray olarak branda örtü ile önlemimizi aldık, stat işletmek bilgi ve tecrübe istiyor. Hiçbir sorunumuz yok, yarınki maçımıza hepinizi bekliyoruz'' tweetini attı.

AHMET ÇAKAR'DAN KARARA TEPKİ

Eski hakem Ahmet Çakar ise Başakşehir - Bursaspor maçının tatil edilmesiyle ilgili Twitter'dan "Yahu bırakın bu işleri. Maç iptal edilmez. Getirtirsin kırmızı topları. Tıkır tıkır oynanır" şeklinde bir paylaşım yaptı.

