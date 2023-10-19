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Galatasaray'dan, Beşiktaş derbisine az bir süre kala forma kararı! O formayla sahaya çıkacaklar

19.10.2023 07:31 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de milli ara dönüşü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala dikkat çeken bir karar alındı. İşte detaylar...

Galatasaray'da taraftarların heyecanla beklediği, Cumhuriyet’in 100. yılına özel yenilenen Galatasaray’ın 1923’te giydiği çubuklu formalar satışa sunuldu. İlgi o kadar büyüktü ve formalar o kadar çok beğenildi ki internet üzerindeki satışlar sadece 1 saat içerisinde bitti.

ATATÜRK'ÜN İMZASI VAR!

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2599 TL’ye satılan ve Galatasaray’ın bu sezonki 3. alternatifi olan formalarla ilgili Galatasaray Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle: Kurucu mecliste yer alan 12 Galatasaray Liseliyi temsil eden çizgileri ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Galatasaray’a özel verdiği imzayı taşıyan yeni sezon 3. forması hem zafer dolu bir yüzyılın sembolü hem gelecek yüzyıllarda devam edecek zaferlerin sözü.

"STADYUM FORMASI"

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Galatasaray'ın yeni çubuklu forması 2600 TL'den satışa çıkmıştı. Bu formanın adı "Stadyum forması" olarak geçiyor. Profesyonel ya da taraftar forması ayrımı yapılmayacak. Bu arada Galatasaraylı taraftarlar merakla bu formanın yeniden satışa çıkıp çıkmayacağını bekliyor.

DERBİ ÖNCESİ KARAR!

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Fanatik'in haberine göre; Galatasaray Beşiktaş derbisine kısa süre önce satışa sutulan alternatif formayla çıkma kararı aldı. Sarı-Kırmızılı futbolcular cumartesi günü oynanacak karşılaşmada yeni formayla sahadaki yerini alacak. 1923 yılındaki giyilen formaya atıfta bulunarak Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak üretilen forma taraftarın büyük beğenisini kazanmıştı.

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