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Galatasaray'dan bir dev satış daha geliyor! Sacha Boey'un ardından yeni rekor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.03.2024 17:36
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Galatasaray ara transfer döneminde Sacha Boey'u Bayern Münih'e 30 milyon euro karşılığında göndermişti. Tarihi rekor anlaşmasına imza atan sarı-kırmızılılardan sürpriz bir hamle daha gelebilir.

Galatasaray'dan bir dev satış daha geliyor! Sacha Boey'un ardından yeni rekor...
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig'de oynadığı oyunla birçok takımı peşine düşüren Barış Alper Yılmaz için yeni iddialar ortaya atıldı. Sacha Boey'un Bayern'e gitmesinin ardından transfer piyasasında kendinden söz ettiren Galatasaray'da yeni hamle gelebilir.

BARIŞ ALPER YILMAZ'A TRANSFER KANCASI

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Birçok mevkide forma giyebilen ve üst düzey fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz'a Arabistan ekipleri kanca attı. 24 yaşındaki oyuncuya iki Suudi kulübünün talip olduğu kaydedilirken, bonservis bedeli olarak da 30 milyon euro civarı bir rakam konuşuluyor.

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