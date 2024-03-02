Galatasaray'dan bir dev satış daha geliyor! Sacha Boey'un ardından yeni rekor...

Trendyol Süper Lig'de oynadığı oyunla birçok takımı peşine düşüren Barış Alper Yılmaz için yeni iddialar ortaya atıldı. Sacha Boey'un Bayern'e gitmesinin ardından transfer piyasasında kendinden söz ettiren Galatasaray'da yeni hamle gelebilir.

BARIŞ ALPER YILMAZ'A TRANSFER KANCASI

Birçok mevkide forma giyebilen ve üst düzey fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz'a Arabistan ekipleri kanca attı. 24 yaşındaki oyuncuya iki Suudi kulübünün talip olduğu kaydedilirken, bonservis bedeli olarak da 30 milyon euro civarı bir rakam konuşuluyor.





