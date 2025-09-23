SPOR

Galatasaray'dan bomba transfer: Çinli Milli Voleybolcu Wang Yuanyuan sarı-kırmızılı formayla sahada!

Galatasaray, voleybol dünyasında büyük yankı uyandıran bir transfere imza attı. Çin Milli Takımı'nın başarılı orta oyuncusu Wang Yuanyuan, sarı-kırmızılı renklere bağlandı. Transfer, Galatasaray'ın şampiyonluk hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Çin Milli Takımı'nın yıldız orta oyuncusu Wang Yuanyuan'ı kadrosuna kattı. Transfer, kulüp başkan yardımcısı Mehmet Cibara tarafından duyuruldu.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kulüp, Çin Milli Takımı'nın önemli oyuncusu Wang Yuanyuan'ı transfer ettiğini resmen açıkladı. Transfer duyurusu, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara tarafından yapıldı. Cibara, sponsorluk anlaşması sırasında yaptığı açıklamada, Wang Yuanyuan'ın Galatasaray'ın oyuncusu olduğunu ve oyuncularla tanıştığını belirtti. Cibara, Wang Yuanyuan'ın 1 Aralık'ta takıma katılacağını, çünkü Kasım ayının sonunda Çin'de ulusal olimpiyatların olduğunu da sözlerine ekledi.

EN ÖNEMLİ İSİMLERDEN!

Wang Yuanyuan, Çin Kadın Voleybol Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından biri olarak biliniyor. Orta oyuncu pozisyonunda görev yapan Wang, blok gücü ve hücumdaki etkinliği ile tanınıyor. Galatasaray'ın bu transferle, hem savunma hem de hücum gücünü önemli ölçüde artırması bekleniyor. Wang Yuanyuan'ın takıma katılmasıyla birlikte, Galatasaray'ın Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk yarışında daha iddialı bir konuma gelmesi hedefleniyor. Galatasaray'ın bir diğer önemli oyuncusu Myriam Sylla'nın da takımda bulunması, Galatasaray'ı voleybol dünyasında dikkatle takip edilen bir takım haline getiriyor.

Mehmet Cibara'nın açıklamaları, Galatasaray'ın bu sezonki hedeflerinin ne kadar yüksek olduğunu da ortaya koyuyor. Cibara'nın "Geçen sene yapamadığımızı bu sene yapmak istiyoruz" sözleri, Galatasaray'ın şampiyonluğa odaklandığını açıkça gösteriyor. Wang Yuanyuan transferi, bu hedefe ulaşmak için atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Taraftarlar, Wang Yuanyuan'ın performansını merakla beklerken, kulüp yönetimi de transfer çalışmalarına devam ederek takımı daha da güçlendirmeyi planlıyor.

Wang Yuanyuan'ın Galatasaray'a transferi, sarı-kırmızılı camiada büyük bir heyecan yarattı. Çinli oyuncunun performansı, Galatasaray'ın bu sezonki başarısında belirleyici rol oynayacak. Galatasaray'ın voleyboldaki yükselişi, Türk voleyboluna da olumlu katkılar sağlayacak.

