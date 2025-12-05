SPOR

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi: Mohamed Salah gündemde!

Galatasaray, devre arası transfer döneminde sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Sarı-Kırmızılılar, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Sponsor destekli bir teklif hazırlığında olan Galatasaray, Salah'ı ikna etmek için proje sunacak. | Galatasaray haberleri

Burak Kavuncu
Sarı-Kırmızılılar, Liverpool'un süperstarı için sponsor destekli teklif hazırlıyor

Galatasaray yönetimi, devre arası transfer döneminde adından sıkça söz ettirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İngiliz ve İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Sarı-Kırmızılılar, Liverpool'un süperstarı Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

İSPANYOLLAR DUYURDU!

Galatasaray dan bomba transfer hamlesi: Mohamed Salah gündemde! 1

Fichajes'in haberine göre Galatasaray, Mısırlı yıldız için Liverpool'a resmi bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Sezon başından bu yana beklenen performansı sergileyemeyen ve eleştirilerin hedefi haline gelen Salah'ın, Galatasaray'ın teklifini bir dönüm noktası olarak görebileceği belirtiliyor. Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'un da Salah'ın performansından memnun olmadığı ve oyuncunun ayrılığına sıcak bakabileceği iddia ediliyor.

SPONSORLUK DESTEKLİ BİR ÇÖZÜM!

Galatasaray dan bomba transfer hamlesi: Mohamed Salah gündemde! 2

Galatasaray'ın bu transferdeki en büyük kozu ise sponsor desteği olacak. Sarı-Kırmızılılar, Salah'a yüksek bir maaş ve transfer ücreti ödemek için sponsorlarla görüşmelerini sürdürüyor. Ayrıca, Salah'a Galatasaray'ın gelecek vizyonunu ve projelerini anlatarak onu ikna etmeye çalışacaklar.

GALATASARAY'DAN ÇILGIN TEKLİF

Galatasaray dan bomba transfer hamlesi: Mohamed Salah gündemde! 3

Haberin detaylarında; Türk takımının planı, maddi olarak oldukça güçlü. Salah'a yapılacak teklifte; sezon başına 20-22 milyon Dolar civarında maaş içeriyor. Bununla beraber primler ve sponsorluk desteği de paketin içinde olacak.

YILDIZ İSMİN PERFORMANSI

Galatasaray dan bomba transfer hamlesi: Mohamed Salah gündemde! 4

Salah'ın Liverpool ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Bu sezon Liverpool formasıyla 19 maça çıkan Salah, 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Ancak bu rakamlar, Salah'ın kariyerindeki en düşük performanslarından biri olarak kabul ediliyor. Öte yandan, Suudi Arabistan hükümetinin de Salah'ı kendi liglerine getirmek için kulüplere finansal destek vereceği iddiaları gündemde. Bu durum, Galatasaray'ın işini zorlaştırabilir. Ancak Sarı-Kırmızılılar, Salah'a Avrupa'da mücadele etme ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı sunarak onu ikna etmeye çalışacak.

Galatasaray'ın Mohamed Salah transferi, gerçekleşmesi halinde Süper Lig tarihinin en büyük transferlerinden biri olacak. Ancak transferin önünde birçok engel bulunuyor. Salah'ın yüksek maliyeti, Suudi Arabistan'ın ilgisi ve Liverpool'un tavrı, transferin seyrini belirleyecek. Galatasaray yönetiminin bu transferi gerçekleştirmek için tüm imkanlarını seferber edeceği ve taraftarların da büyük bir heyecanla bu transferi beklediği belirtiliyor. Bu transfer, Galatasaray'ın sadece sportif başarısını değil, aynı zamanda marka değerini de önemli ölçüde artıracaktır.

