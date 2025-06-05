Galatasaray’dan çarpıcı Günay Güvenç kararı! Sözleşmesi seneye bitiyordu! Süper lig takımları devrede...

Fernando Muslera sonrası süreçte kaleyi devralması için yıldız isimlerle görüşen Galatasaray, yedek kaleci içinde kolları sıvadı. Geçtiğimiz sezon başarılı bir performans gösteren 33 yaşındaki Günay Güvenç ile devam kararı alındı. Sözleşmesinin bitimine 1 sene kalan file bekçisi ile 2 yıllık iyileştirilmiş yeni sözleşme teklif edilirken, oyuncuya da ikinci kaptanlık teklif edilecek.

TAKIMIN MOTİVASYON KAYNAĞI

Şampiyonlukla biten sezonun ardından Muslera’nın arkasında yedek kaleci olarak bekleyen Günay Güvenç bu durumu problem etmedi ve takımın neşe kaynağı oldu. Abdülkerim Bardakçı, Yunus Akgün, Victor Osimhen gibi takımın önde gelen isimleri ile çok iyi anlaşan Güvenç, tüm takımın moral kaynağı durumunda. Antreman ve maç sonraları takımla birlikte vakit geçiren, izin günlerinde takım arkadaşlarıyla aktivite yapan Günay, takım içindeki birlikteliği sağlayan faktörlerin başında geliyor.

TÜRKİYE KUPASI FATİHİ

Geçen sezon Trendyol Süper Lig’de yalnızca 3 maçta forma giyebilen Güvenç, Türkiye kupasının kazanılmasında ise büyük rol sahibi oldu. 6 maçın tamamında forma giyen Günay, yaptığı kurtarışlarla taraftara güven verdi.