Galatasaray'dan Coutinho bombası

Galatasaray, Philippe Coutinho’yu kiralamak için Barcelona ile görüşmelere başladı.

İzlanda kaynaklı haber sitesi Fótbolti Net, Galatasaray'ın Coutinho ile görüştüğünü iddia etti.

İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Coutinho, geçtiğimiz günlerde tatil için İstanbul'da bulunmuştu. Yıldız futbolcunun Beşiktaş'tan Josef de Souza ve Alex Teixeira ile fotoğrafı da palaşılmıştı.

29 yaşındaki orta saha 2018 yılında 135 milyon euro'ya Liverpool'dan transfer edilmişti. Barça, 1 sezon sonra da Brezilyalı futbolcuyu 8,5 milyon euro'ya Bayern Münih'e kiralamıştı.

SOSYAL MEDYA YIKILIYOR

Bu transfer iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Galatasaraylı taraftarlar konuyla ilgili yüzlerce tweet attı.



