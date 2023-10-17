Galatasaray'dan Cristiano Ronaldo açıklaması! ''Haber yolladık ve...''

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, A Spor canlı yayınında konuştu. Cristiano Ronaldo için yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Erden Timur'un sözleri kısa süre içinde gündeme oturdu.

"RONALDO İLE GÖRÜŞTÜM"

Erden Timur, "Her yıldız ismin akıllara gelmesi, toplumun özgüvenini arttırıyor. Cristiano Ronaldo ile yemek yemedim. Aracı kanalı ile fikrini sordum ve görüştüm." dedi.

"RONALDO'YA HABER YOLLADIK VE ÖYLE BİR ŞEY DÜŞÜNMEDİĞİ YÖNÜNDE CEVAP GELDİ"

Erden Timur ayrıca, "Bir yıldıza gittiğimizde 'Alamazsak, yıpratırlar' düşüncesi bizde yok. Ronaldo'ya haber yolladık ve öyle bir şey düşünmediği yönünde cevap geldi. O rakamları zaten biz veremeyiz. Burada farklı gelirleri olur, burada ek gelirler yaratırız gibi... Lionel Messi, Inter Miami ile öyle bir şey yaptı. Burası 80 milyonluk ülke. Ronaldo burada çok fazla gelir elde edebilirdi. Kafasını karıştırabilir miyiz diye düşündük ama olmadı." sözlerini sarf etti.





