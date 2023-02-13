Galatasaray'dan deprem bölgesindeki takımlara destek! Gaziantep FK ve Hatayspor'dan iki oyuncu transfer ediliyor...

Galatasaray Kulübü, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara yardım amacıyla açık artırma gerçekleştirecek.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından, "Maddi/manevi değeri bulunan eşyalarınızı depremzedeler için maddi desteğe dönüştürmek ister misiniz?" sorusu yöneltildi.

Vatandaşların, Dev Müzayede iş birliği ile gerçekleştirilecek açık artırmada yer almasını istedikleri eşyalarını Nef Stadı'na teslim edebilecekleri belirtildi.

LİGDEN ÇEKİLEN TAKIMLARA DESTEK

Bölge takımlarında mücadele eden ve kulüplerinin ligden çekilmesinden sonra zor durumda olan oyunculara yardım etmek isteyen Galatasaray yönetimi düğmeye bastı. Cim Bom, Gaziantep ve Hatayspor'dan birer oyuncuyu kadrosuna katacak.

KALEYE GÜNAY, SOL BEKE ADEKUGBE

Galatasaray yönetimi Gaziantep'in kalecisi Günay Güvenç'i kadrosuna katmaya çok yakın. Ayrıca Hatayspor'dan da Sam Adekugbe de takıma katılacak. Bu iki transferle birlikte oyunculara destek olacak sarı-kırmızılılar büyük bir özveri örneği göstermiş olacak.

