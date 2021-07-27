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Galatasaray'da tasfiye zamanı! 8 ayrılık

27.07.2021 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da son dakika gelişmesi... 8+6 kuralına göre 14 yabancıya kadroda yer verebilecek Galatasaray’da ilk hedef; en maliyetli 3 isimle vedalaşmak. Gönderilmek istenen oyuncuların başında Falcao, Feghouli ve Babel var. Amaç yenilere yer açmak ve takımın maliyetini düşürmek.

Galatasaray'da tasfiye zamanı! 8 ayrılık

Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick Van Aanholt’un kadroya katılması ile birlikte yabancı sayısı 15’e çıkan G.Saray’da şimdi ayrılık zamanı 8+6 yabancı kuralı nedeniyle en fazla 14 yabancı futbolcuya kadrosunda yer verebilecek olan sarı kırmızılılarda bu durum transferden çok ayrılık görüşmelerinin hız kazanmasına neden oldu.

Başta Gedson ile bir de stoper takviyesi planlayan Galatasaray’da hem yeni oyunculara yer açmak hem de takım bütçesini düşürmek adına bu hafta kadroda düşünülmeyen futbolcularla görüşmeler yapılacak.

8 futbolcunun ayrılığı gündeme gelirken 1 yıllık sözleşmeleri kalan ve yüksek maliyetleri nedeniyle kontratlarından kurtulmak istenen Falcao, Feghouli, Babel listenin en üst sırasında yer alan isimler.

Sarı kırmızılılar, özellikle Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma, TFF’nin maaş limitlerini de göz önüne alarak takım bütçesini düşürmek, yeni isimlere yer açmak adına öncelikle bu 3 futbolcu ile yollarını ayırma hedefinde.

Başkan Burak Elmas da bu futbolcular ve menajerleri ile kulübün mali durumunu da görüşerek yolları ayırmak istediklerini iletirken, bu hafta 3 yıldız oyuncunun temsilcileri ile önemli bir görüşmeye daha imza atılacak.

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SEKIDIKA-OZORNWAFOR KİRALANACAK

2 yıllık sözleşmesi daha bulunan Mbaye Diagne de teknik heyetin gönderilmesini istediği bir isim. Diagne’nin ayrılığı halinde ise forvete takviye konusu gündeme gelecek.

Galatasaray antrenmanlara çıksa da sağ gözünden operasyon geçirip bir süre daha sahalardan uzak kalacak olan Omar Elabdoulleai’ye de ligin ilk yarısı için lisans çıkarmayacak.

Genç oyuncular Jesse Sekidika ile Valentine Ozornwafor’un menajerleri ile görüşülerek başka bir kulübe kiralanması yönündeki temaslar bu hafta hız kazanacak.

Bu 6 yabancı futbolcu dışında listede iki isim oyuncu daha var. Biri Luyindama diğeri ise ocak ayında Galatasaray kadrosuna katılan De Andre Yedlin...

2'Sİ DE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI

Sarı kırmızılılarda Yedlin gösterdiği performansla yeni sezon öncesinde de sınıfta kaldı. Bu bölgeye Sacha Boey’i transfer eden Galatasaray, Newcastle United’dan bedelsiz olarak transfer edilen ve uzun süreli kontratı bulunan Yedlin’e teklif gelmesi, maliyetsiz şekilde ayrılık formülünün oluşması halinde tecrübeli sağ beke de veda etmeyi planlıyor.

Sözleşmesi Haziran 2022’de sona erecek Luyindama için ise menajeri ile görüşülürken, Demokratik Kongolu oyuncunun yerine direkt 11’de forma giyebilecek düzeyde bir stoper takviyesi planlayan Galatasaray, bu futbolcuya teklif gelmesini dört gözle bekliyor.

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Galatasaray Futbol Kulübü Radamel Falcao
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Adamlar niye gitsin sözleşmleri bitene kadar garanti parayı alıyorlar. Zaten adamlar buraya futboldan emekli olmaya gelmişler

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