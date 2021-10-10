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Galatasaray'dan Elneny atağı!

10.10.2021 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, orta saha bölgesine takviye yapmak istiyor.

Galatasaray'dan Elneny atağı!

Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

The Sun Gazetesi, sarı-kırmızılıların Mohamed Elneny için Arsenal ile yeniden temaslara başladığını duyurdu.

İngiliz devinin 29 yaşındaki orta sahayı bu kez Aslan'a satmaya istekli olduğu dile getirildi.

Cimbom, yaz döneminde de istediği Elneny ile anlaşmış ancak Arsenal, teklifi kabul etmemişti. Topçular'ın, sözleşmesi 2022'de bitecek Mısırlı yıldızı devre arasında satmak istediği belirtiliyor. 1.79 boyundaki yıldız bu sezon sadece bir lig maçında oynadı ve parçalıyı giymeye dünden razı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Arsenal FC
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